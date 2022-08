Just For Laughs

Ronny Chieng, jeune grand frère de Rachid Badouri

L’un, enfant de Laval et de parents marocains, compte parmi les visages les plus connus de l’humour québécois. L’autre, Malaisien d’origine chinoise ayant grandi entre les États-Unis et Singapour, fait partie de l’équipe du Daily Show, mythique bulletin d’information satirique. Rachid Badouri et Ronny Chieng racontent leur amitié, née dans les coulisses de Just For Laughs, où ils se retrouveront dimanche soir.