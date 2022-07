Clin d’œil à l’émission Big Brother Célébrités vendredi soir à la soirée gala du festival Juste pour rire, qui célèbre son 40e anniversaire. Les anciens participants de l’aventure Richardson Zéphir et Eddy King ont uni leurs forces pour animer cette troisième soirée. Ils se sont entourés de visages connus de la téléréalité québécoise devant une foule dynamique et rieuse.

Delphine Belzile La Presse

Le Théâtre Maisonneuve était bondé, vendredi, pour la première de deux représentations de la soirée gala du festival Juste pour rire, à laquelle a assisté La Presse. Après une longue animation de foule, les spectateurs ont acclamé les animateurs sur scène, Richardson Zéphir et Eddy King.

Pour la toute première fois, une soirée gala était animée par deux artistes québécois noirs. Les animateurs l’ont fièrement souligné. « Once you go black, you never go back ! », s’est exclamé Eddy King, devant les spectateurs.

Le numéro d’ouverture a suscité beaucoup d’enthousiasme dans la foule quand des participants de Big Brother Célébrités ont déboulé sur scène. Les animateurs ont accueilli chaleureusement leurs anciens rivaux Geneviève Borne, Jean-Thomas Jobin, François Lambert, Karl Walcott et Stéphanie Harvey. Mentions spéciales à Tranna Wintour et Martin Vachon — participants de l’aventure Big Brother et invités de la soirée de gala vendredi.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Geneviève Borne, Karl Walcott, François Lambert, Jean-Thomas Jobin, Richardson Zéphir, Stéphanie Harvey, Tranna Wintour, Eddy King et Martin Vachon

Les sept humoristes invités ont ensuite enchaîné avec leur prestation. C’est Neev, humoriste qu’on peut notamment voir en première partie de Louis-Josée Houde, qui a ouvert le bal vendredi soir. Acclamé par la foule, il a plongé les spectateurs dans ses anecdotes de famille durant la pandémie. Il a décroché de nombreux fous rires avec son énergie et sa prestance théâtrale.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Neev sur scène, vendredi soir

Richardson Zéphir et Eddy King sont restés plutôt discrets durant la soirée, s’échangeant quelques répliques entre les numéros de leurs invités.

L’humoriste et amateur de hockey Kevin Raphael a repris le flambeau en partageant des histoires de ses grands-parents, originaires d’Haïti. La foule s’est marrée quand l’humoriste lui a confié un « secret haïtien » en fixant son grand-père assis dans la salle. Ledit secret ? Pour les Haïtiens, le nombre de passagers requis dans un véhicule est une simple suggestion. On pouvait entendre les rires de la famille Raphael.

Coup de cœur pour Mike Beaudoin, qui s’est lancé dans un récit touchant portant sur la mort de son père et la naissance de son fils à une journée d’intervalle. Le public a été bien servi en émotions. « J’ai envie de pleurer, mon frère », a lâché Eddy King après le numéro de son ami.

Changement de registre : Tranna Wintour nous a transportés dans ses anecdotes de confinement. Après avoir battu son record d’orgasmes en une journée, elle est fièrement devenue maman d’un Fury, une peluche électronique.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Tranna Wintour avec les animateurs

L’ancienne candidate de Big Brother Célébrités s’est fièrement décrite comme une vedette québécoise anglophone et transgenre. Ses pronoms : Star et Diva, nous a-t-elle précisé.

Comme on pouvait s’y attendre, la prestation d’Adib Alkhalidey a été ovationnée. L’humoriste de 34 ans a sans prétention livré un numéro tout aussi comique qu’engagé. Avec sa « barbe de chômage », il a soulevé des enjeux sociaux qui ont fait réfléchir au sujet de l’immigration et de l’avortement.

Depuis peu établi à la campagne, il nous a aussi confié son amour-haine pour celle-ci. « Tout le monde parle à tout le monde. Il y en a même des gens qui viennent vers toi ! », s’est-il exclamé.

Martin Vachon, ancien candidat de Big Brother Célébrités, a livré un numéro plutôt élémentaire. Il a toutefois été chaleureusement applaudi par la foule vendredi soir, décrochant des éclats de rire avec ses anecdotes de blanchiment des dents.

La soirée s’est terminée en force avec l’humoriste montréalais Daniel Tirado, tout droit venu de New York. Il s’est lancé dans le débat sur la neutralité des genres et a aisément remis en question la prémisse de la langue française selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin ». Son numéro a suscité son lot d’applaudissements.

Les animateurs, Richardson Zéphir et Eddy King, ont conclu leur soirée en lançant des chandails dans la foule, qui s’est levée pour acclamer tous les invités de cette première représentation, vendredi.

À noter que l’humoriste Rosalie Vaillancourt fermera la série des galas Juste pour rire samedi soir au Théâtre Maisonneuve.