PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE

Les invités ont été nombreux et généreux sur scène, pendant toute la soirée. Le rappeur FouKi est venu interpréter Oui toi, puis c’est Chantal Lacroix qui a créé toute une surprise, incarnant la chanteuse Cher et qui a interprété Believe (Do you believe in life after love?), oui on y croit ! Puis Sarahmée est venue sur scène, ainsi que France D’Amour et Émile Bilodeau.