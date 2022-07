Une présumée victime de l’humoriste Philippe Bond, visé par des allégations d’inconduites sexuelles, entend porter plainte au Service de police de Gatineau (SPVG) pour des gestes qu’elle aurait subis à Gatineau en 2007. Au cours de la journée, des partenaires d’affaires de l’humoriste ont pris leur distance. Or, des producteurs l’avaient déjà fait depuis plusieurs années.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Vincent Larin La Presse

L’humoriste et comédien Philippe Bond s’est retiré jeudi de la vie publique, à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle révélées dans un reportage de La Presse.

L’une des présumées victimes, Lisa Matthews, y affirmait être allée à la police de Gatineau, deux semaines après avoir été victime d’une agression sexuelle alléguée de la part de l’humoriste survenue à Gatineau en 2007, pour s’enquérir de ses recours.

Mais elle dit ne pas avoir été prise au sérieux par des policiers qui, selon elle, s’inquiétaient surtout de la carrière de M. Bond. « Quand j’ai vu le genre de questions des policiers, je suis partie. Ça allait être ma parole contre la sienne. Ça ne me tentait pas de me sentir encore plus dégueulasse », confiait-elle dans le reportage publié jeudi.

Contactée en soirée jeudi, Lisa Matthews a indiqué à La Presse qu’elle avait été rejointe par le SPVG pendant la journée et qu’elle entendait maintenant porter plainte à nouveau. « De savoir que le SPVG dit qu’ils sont prêts à m’entendre, je ne suis pas sûr si je l’aurais fait [autrement]. Je suis très contente de voir que les choses ont changé depuis 2007 », a-t-elle dit.

« Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne vois pas, maintenant, abandonner. Si je ne vais pas au bout de ça, c’est comme le laisser gagner. Peu importe le dénouement, coupable ou pas coupable, l’important pour moi c’est de dire ce que j’ai vécu et que ça cesse », a-t-elle expliqué.

Pas de commentaire de la police

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction du SPVG, jeudi, sur ce cas précis. Les services de police ne peuvent confirmer ou infirmer si une personne a fait l’objet d’une plainte ou d’allégations, à moins que des accusations criminelles aient été autorisées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

« Nous tenons à dire que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) prend ce type de dénonciations très au sérieux et que nous sommes très soucieux de mettre la victime au centre de nos interventions tout en nous assurant d’adopter les meilleures pratiques », a répondu par courriel le corps policier.

Selon le SPVG, les policiers ou les enquêteurs posent des questions afin d’obtenir le plus d’informations possible sur les évènements. « Nous comprenons que ces questions puissent susciter un certain inconfort, voire de l’incompréhension chez une victime et que cela puisse donner l’impression que sa parole est remise en doute. Sachez qu’il n’est pas plus facile pour un policier d’adresser ces questions avec la victime qui le rencontre pour lui confier une épreuve difficile qui la met, sans doute, encore dans un état de vulnérabilité. »

Dans son courriel, le SPVG rappelle qu’il est « essentiel » d’obtenir les réponses à ses questions pour que le dossier permette de prouver hors de tout doute raisonnable que l’infraction a bel et bien été commise. « Nous encouragerons les victimes à briser le silence et à venir rencontrer nos policiers et nos enquêteurs. »

Dans le reportage publié jeudi, une autre jeune femme a indiqué, sous le couvert de l’anonymat, avoir fait une déposition dans un poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans Villeray, mais celle-ci aussi n’aurait pas été prise au sérieux.

Sans commenter le cas précis de cette jeune femme, le SPVM a réagi jeudi en se disant « soucieux de la qualité des services offerts aux citoyens » et en regrettant « toute situation où un citoyen ait pu se sentir lésé ».

« Lorsqu’un évènement nous est rapporté, il est de notre devoir de procéder à des vérifications. Le SPVM est conscient qu’il peut être difficile pour une victime de dénoncer une situation ou une agression à caractère sexuel », a commenté une porte-parole du corps policier, Caroline Labelle, par courriel.

Des relations d’affaires rompues

Bell Média a annoncé rompre ses « relations d’affaires » avec l’humoriste de 43 ans. Le coanimateur de C’t’encore drôle, sur les ondes d’Énergie, « ne fera plus partie de la programmation radio », a confirmé le département des relations publiques.

Bell Média a aussi annoncé « suspendre la diffusion de ses entrevues et de ses performances individuelles » sur toutes ses plateformes. Les archives d’émissions d’Énergie et du réseau de télévision Noovo ont bel et bien été mises à jour.

Très tôt dans la journée, Philippe Bond avait lui-même annoncé son départ « de la vie publique, de la radio et des spectacles. »

« Je suis atterré par ce que je viens de lire. Je ne reconnais pas la personne qui est décrite dans cet article », a dit Philippe Bond, dans une publication sur son compte Instagram, dès le début de la journée.

D’ailleurs, le site web de l’animateur et humoriste a été mis hors service au cours de la nuit dernière. « Par respect pour mes collaborateurs et employeurs qui me côtoient pendant des années et parce que je veux leur éviter de répondre à une avalanche de questions des journalistes, je me retire de tout », a-t-il avancé. La page Facebook de l’humoriste n’était plus active jeudi matin.

Côté spectacles, Philippe Bond était attendu les 5 et 6 août au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Rivière-du-Loup. Ces représentations, comme la quasi-totalité de la tournée Merci, sont produites par evenko. Il était toujours possible d’acheter des billets sur le site du promoteur jusqu’en mi-journée. La page consacrée à l’humoriste est désormais inactive.

Malgré nos demandes d’entrevue répétées, evenko n’avait toujours pas répondu à La Presse au moment où ces lignes étaient écrites. L’entreprise a toutefois publié un communiqué en début d’après-midi, jeudi. « Les allégations formulées contre Philippe Bond sont traitées sérieusement par l’organisation à la lumière de sa Politique contre le harcèlement qui prévoit une tolérance zéro face à des gestes qui en constituent », peut-on lire.

L’entreprise, propriété du groupe CH, annonce que tous les spectacles de l’humoriste sont annulés.

Sur les ondes du 98,5 FM jeudi, le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, a d’ailleurs reconnu que l’organisation avait déjà commencé à exclure Philippe Bond de sa programmation depuis 2020, en raison de rumeurs qui circulaient à son endroit. « On l’entendait. Et ce qui s’est passé, c’est que dans la programmation, tranquillement, il était moins là. Et nous, on avait fait ce choix-là », a-t-il dit, en ajoutant que certains humoristes ne voulaient plus se produire à ses côtés. « Là, les gens ont parlé officiellement. On va laisser la justice faire les choses ensuite. »

« Groupe Juste pour rire tient à souligner le courage des huit femmes qui ont témoigné ce matin dans l’article de La Presse », a ajouté Charles Décarie, président-directeur général du Groupe juste pour rire, dans une déclaration officielle qu’il nous a fait parvenir. Il rappelle que l’entreprise possède un Code de conduite et une politique contre le harcèlement rendant répréhensibles les mauvaises conduites. « Nous ne tolérons aucun comportement de la sorte et nous souhaitons tous ne plus jamais lire que de tels comportements ont lieu dans notre industrie. »

ComediHa !, créateur et producteur d’émissions, de spectacles et d’un festival d’humour, a aussi indiqué qu’elle avait pris ses distances de l’humoriste de 43 ans bien avant nos révélations. « Nous ne collaborons plus avec Philippe Bond depuis un moment déjà », explique François Lapointe, 1er vice-président et chef d’exploitation de l’entreprise, dans un courriel transmis à La Presse.

« Des personnes chez nous se sont confiées à nous et ont exprimé un malaise à travailler avec M. Bond, poursuit-il. Notre responsabilité comme employeur est d’offrir un environnement de travail sain et exempt de toute inconduite, harcèlement ou violence. »

ComediHa ! précise que le fait de dénoncer publiquement ou de porter plainte appartient à chaque personne. « Nous devons respecter leurs décisions, dit M. Lapointe. Notre rôle est de leur offrir notre soutien, ce que nous avons toujours fait et ce que nous continuerons de faire. »

Vendredi et samedi prochains, Philippe Bond devait se produire les 22 et 23 juillet au Château Madelinot, aux Îles-de-la-Madeleine. Les deux évènements, organisés par KJ Productions, ont été annulés.

« Comme vous vous en doutez, nous n’étions pas au courant de ce qui se passait, a réagi la productrice Kloé Jiangzhu Arseneau, sur Facebook. KJ Productions inc n’a évidemment rien à voir avec toute cette situation et surtout nous n’avons aucun lien avec cette affaire. Jamais nous n’encouragerons toutes formes d’inconduites sexuelles ou autres méfaits déplacés. »

« Ça fait plusieurs années que je refuse d’avoir Philippe Bond sur mes productions. L’article de ce matin explique cette décision », a par ailleurs tweeté jeudi le producteur du Bye Bye et de Tout le monde en parle, Guillaume Lespérance.

Le maire de la municipalité de Lac-des-Écorces, dans les Laurentides, où une plaque en l’honneur de Philippe Bond avait été posée en 2013 dans le cadre du tournage de l’émission La petite séduction, a indiqué qu’il ne comptait pas pour l’instant la faire enlever, selon ce qu’a rapporté CFLO Nouvelles.

Mais si l’humoriste était un jour déclaré coupable à la suite d’un procès, la plaque serait à ce moment retirée, a indiqué le maire Pierre Flamand, toujours à CFLO Nouvelles.

Protéger ses enfants

Dans l’enquête de La Presse, huit femmes ont témoigné avoir subi une forme ou une autre d’inconduite sexuelle aux mains du populaire humoriste Philippe Bond, entre les années 2006 et 2015. Quatre de ces femmes témoignent à visage découvert.

Philippe Bond affirme dans son message vouloir protéger et prendre soin de sa femme et ses enfants. « Penser à ce qu’ils auront à traverser me bouleverse, car il n’y a rien de plus important pour moi qu’eux », a dit l’humoriste.

Des allégations de nature sexuelle envers plusieurs femmes avaient été publiquement évoquées il y a quelques jours. C’est l’humoriste Thomas Levac qui avait d’abord accusé Philippe Bond d’être « un violeur » en direct lors d’un balado enregistré.

M. Bond avait catégoriquement nié les allégations sur son compte Instagram. « Aujourd’hui je me lève et je crie haut et fort mon innocence, avait-il déclaré via les réseaux sociaux. Toutes les relations que j’ai eues ont été consentantes, JAMAIS je n’ai été un agresseur, JAMAIS je ne le serai et je n’accepterai JAMAIS d’en être accusé sans me défendre », avait-il écrit.

« Il y en a encore dans plein d’autres milieux »

La porte-parole du collectif Québec contre les violences sexuelles, Mélanie Lemay, a souligné jeudi que les allégations contre Philippe Bond doivent être applaudies. « C’est un soulagement pour nous que cette histoire-là finisse par sortir. Ça fait longtemps que son nom circule sur les réseaux sociaux », a-t-elle rappelé.

« Ça fait des années qu’il y a une espèce d’omerta, que même si ça se discute dans les corridors, et que son nom circule, rien n’a été fait pour l’encadrer. Il y a une omerta. Et en tant que société, je pense qu’il faut qu’on constate qu’on a un profond mal-être à confronter les gens face à leurs comportements d’agression », a poursuivi Mme Lemay.

« Des Philippe Bond, il y en a encore dans plein d’autres milieux », a encore insisté la porte-parole du collectif, en se disant fière des victimes qui ont témoigné.

Au Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVACS), la coordonnatrice au soutien organisationnel, Karine Gagnon, seconde. « Ce sont des femmes qui sont courageuses de dénoncer publiquement. Ce n’est jamais facile de dénoncer ce crime-là qui se produit dans l’intimité. Souvent elles ont peur de ne pas être crues, avec raison. Pour elles aujourd’hui, c’est une forme de reprise de contrôle. »

« Des dénonciations comme ça, on l’a vu par le passé, amènent parfois des vagues de dénonciation. Est-ce qu’on peut penser ici qu’il y aura un effet d’entraînement pour d’autres victimes ? Peut-être. Pour certaines, de voir les choses étant médiatisées, ça peut inciter à dénoncer, ou minimalement aller chercher des services », poursuit Mme Gagnon à ce sujet.

« C’est très préoccupant », dit François Legault

« Je ne veux pas juger ce cas-là, parce que je n’en connais pas plus que ce que j’ai vu dans les médias, mais c’est très préoccupant », a réagi le premier ministre François Legault en marge d’une conférence de presse pour annoncer deux candidatures caquistes jeudi matin à Montréal.

« C’est très préoccupant et moi, j’invite toutes les victimes à dénoncer. Je comprends que ça peut être difficile. On a mis en place un tribunal spécialisé pour les victimes, mais il faut dénoncer ces actes-là. Ça n’a pas de place en 2022 dans notre société », a souligné le premier ministre.

« Dénoncer une inconduite/agression sexuelle commande énormément de courage. D’autant plus à visage découvert. Courage et respect aux victimes », a quant à elle tweeté la députée libérale, Marwah Rizqy.

Avec Ariane Krol, Patrick Lagacé, La Presse