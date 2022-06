Programmation extérieure

Juste pour rire se paie la traite pour ses 40 ans

Rosalie Vaillancourt, Erich Preach, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Kevin Hart figurent en haut de l’affiche des prochains festivals Juste pour rire et Just for Laughs. Pour son 40e anniversaire, du 13 au 31 juillet, le grand rendez-vous de l’humour fait les choses en grand et élargit son territoire.