Rosalie Vaillancourt, Erich Preach, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Kevin Hart figurent en haut de l’affiche des prochains festivals Juste pour rire et Just for Laughs. Pour son 40e anniversaire, du 13 au 31 juillet, le grand rendez-vous de l’humour fait les choses en grand et élargit son territoire.

Marissa Groguhé La Presse

Alors que les spectacles en salle ont été dévoilés au cours des dernières semaines, la famille Juste pour rire (JPR) s’est réunie mercredi pour faire l’annonce de la programmation extérieure. Plus de 250 spectacles seront offerts cet été aux Montréalais et aux visiteurs, dont des dizaines gratuits dans les rues de la métropole.

Juste pour rire déploie ses tentacules, et les festivités s’étendront cette année du Quartier des spectacles à l’Esplanade PVM de Place Ville Marie jusqu’à la rue Saint-Denis.

Les spectacles extérieurs seront d’ailleurs lancés avec la soirée La fureur, animée par Élyse Marquis. Se prêteront au jeu Matthieu Pepper, Silvi Tourigny, Stéphane Fallu, Ève Côté, Jean-Thomas Jobin, Pierre-Luc Pomerleau, Michelle Desrochers, Christine Morency et Barbada.

Le fabuleux destin d’Erich Preach, soirée présentée par ce dernier, rassemblera Mike Beaudoin, Rachelle Elie, Garihanna, Jean-Louis, Imposs, Dave Morgan, Daniel Tirado et Urban Science Brass Band. Pour souligner ses quatre décennies d’activité, JPR proposera le spectacle hommage 40 ans de vrai fun ! Le spectacle mis en scène par Alex Perron, mettant en vedette danseurs et interprètes, aura lieu tous les soirs du 21 au 30 juillet.

Plus que jamais, Juste pour rire présente des « shows exclusifs », a rappelé Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire. Le contenu du festival ne se retrouve souvent nulle part ailleurs. S’il y avait « deux ou trois créations exclusives dans les dernières années », les spectacles sont « 100 % originaux », a affirmé le grand manitou de la programmation à La Presse. « Ils ne les font qu’à Montréal. C’est nécessaire pour notre survie. On veut absolument avoir cette créativité, mais aussi créer de grands spectacles. »

Également au programme, le jeu-questionnaire Connais-tu ton comique ?, animé par Maxim Martin, ainsi que Le Noël des campeurs de Philippe Laprise. Des artistes internationaux, dont le Français Panayotis Pascot, sont attendus à Montréal. Comme précédemment dévoilés, les traditionnels Galas Juste pour rire seront également au menu. À l’animation cette année : Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt, Richardson Zéphir, Eddy King, Phil Roy et Roxane Bruneau.

Rosalie Vaillancourt, qui a animé son premier gala l’an dernier, sait qu’il « est rare que Juste pour rire choisisse la même personne deux ans de suite ». « Ils me l’ont proposé très vite, et j’étais vraiment, vraiment contente », a-t-elle confié à La Presse. Pour cette seconde présence, il sera question du fait d’être nouveau parent (elle qui parlait de sa grossesse lors du précédent gala) et de la pression de vouloir plaire, a expliqué l’humoriste.

Elle a profité de l’évènement de mercredi pour parler de son lien avec Juste pour rire, avec qui elle collabore depuis trois ans environ. « Je n’avais jamais voulu faire Juste pour rire avant l’arrivée de Patrick [Rozon], dit-elle. C’est quelqu’un en qui j’ai vraiment confiance. En plus, il a beaucoup mis l’accent sur la création, ce qu’on n’avait pas vu avant lui. »

Photo David Boily, LA PRESSE L’humoriste Rosalie Vaillancourt animera un gala pour la deuxième année de suite.

Photo David Boily, LA PRESSE L’humoriste et drag queen Mona de Grenoble sera présente cette année.

Photo David Boily, LA PRESSE Mike Ward sera l’un des humoristes incontournables de cette édition.

Photo David Boily, LA PRESSE Eddy King était présent lors du lancement de la programmation du 40 e festival Juste pour rire.

Photo David Boily, LA PRESSE Phil Roy sera lui aussi présent durant les festivités de Juste pour rire cet été. 1 /5









Le vrai retour

Il a fallu traverser l’église Saint-James pour arriver à la salle où se tenait la conférence de presse de Juste pour rire. L’endroit était décoré aux couleurs de l’évènement, des mimosas étaient servis, de la musique accueillait les convives. C’était jour de fête et de retrouvailles. On ne lésine pas sur les moyens pour cette célébration des 40 ans du festival.

« Pour le 40e, Juste pour rire ne fait pas les choses à moitié », a résumé Mona de Grenoble, « drag queen, humoriste et fière marionnette de Juste pour rire », qui a annoncé officiellement « le grand retour en vivant du festival ».

Le Groupe Juste pour rire a d’ailleurs tiré des leçons de la pandémie, comme l’impérativité de se préparer bien à l’avance. « Avant, on commençait à la fin de l’automne et on finissait un mois ou deux semaines avant la conférence de presse, nous a expliqué Patrick Rozon. On ne peut plus faire ça. Les humoristes sont très en demande, de plus en plus. La main-d’œuvre se fait très rare. Les préparatifs pour 2023-2024 sont déjà entamés. »

Patrick Rozon a annoncé que le festival épaulera cette année l’organisme Mission Bon Accueil tout au long de l’évènement. Des bornes pour récolter les dons des festivaliers seront installées sur le site.

Afin de rendre hommage aux professeurs du Québec, Julie Ringuette et Debbie Lynch-White prendront la barre de La pédago, spectacle auquel participeront aussi Charles Beauchesne, Coco Belliveau, Jade Charbonneau, Mélanie Couture, Sara Dufour, Pierre Hébert et Barbada. Juste pour ados, soirée adressée aux plus jeunes, fera également son retour sur la place des Festivals. Jay Scott, Claudia Bouvette, William Cloutier et Maoly Martel Dumais seront notamment de l’évènement.

Just for Laughs

Côté anglophone, Kevin Hart et Bill Burr, « deux des plus grandes vedettes du monde », seront très attendus pour le festival Just for Laughs.

Amy Schumer, John Mulaney, Chelsea Handler, Russell Peters, Ronny Chieng et Rick Mercer seront aussi présents, a annoncé mercredi Bruce Hills, président de Just for Laughs. Des dizaines d’humoristes internationaux sont attendus pour l’occasion.

Si les dernières années ont forcé le Groupe Juste pour rire à s’adapter pour rester actif, le retour se fait en grande pompe. « On sort de cette pandémie en grande santé, créative et financière », a affirmé Charles Décarie, président-directeur général du Groupe Juste pour rire. Celui-ci a annoncé l’exportation de JPR à Londres des 2023, à la suite du succès du festival lancé aux États-Unis.