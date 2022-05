Just For Laughs

Une 40e édition en forme de total retour à la normale

Après deux éditions moins drôles, parce que chamboulées par la pandémie de COVID-19, le festival Just For Laughs célébrera son 40e anniversaire en renouant complètement avec ce qu’on a longtemps tenu pour acquis : des artistes sur scène qui lancent des blagues et des gens, assis devant eux, qui rigolent. De gros noms de l’humour international seront de ce total retour à la normale, du 13 au 31 juillet.