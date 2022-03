(Montréal) Contrairement à l’an dernier, les femmes n’ont pas été écartées du palmarès des Olivier dimanche soir. Mariana Mazza a remporté rien de moins que l’Olivier de l’année. L’humoriste a été la seule à freiner l’irrésistible poussée de Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui s’est emparé de trois prix.

Marc-André Lemieux La Presse

Gagnante de l’ultime récompense de la soirée, Mariana Mazza n’était pas sur place, dimanche soir, pour savourer sa victoire. Aucune raison n’a été donnée lors de la cérémonie pour expliquer son absence. L’animateur François Bellefeuille a tout simplement surgi sur scène pour indiquer que l’heureuse élue « ne pouvait pas être là ». Une finale en queue de poisson pour le rendez-vous annuel des humoristes.

Dans une vidéo émotive mise en ligne sur Facebook tard en soirée, Mariana Mazza a finalement indiqué, en pleurs, qu’après avoir donné des spectacles à Québec samedi, et deux jours avant d’en donner à Laval puis à Montréal, elle souhaitait s’économiser. Visiblement sonnée, elle s’est excusée d’être restée chez elle. « Mais qu’est-ce qui se passe ? », s’est-elle exclamée en essuyant ses larmes.

Elle a ajouté qu’elle avait regardé la cérémonie et qu’après sa victoire, sa mère l’avait appelée en hurlant. « Ce n’était pas prévu tout ça », a-t-elle déclaré.

Mariana Mazza demeure l’unique femme à avoir remporté cette prestigieuse statuette, cinq ans après l’avoir enlevée une première fois. Mais alors qu’en 2017, ce prix émanait du scrutin populaire, cette année, il résultait du vote d’un jury spécialisé (65 %) combiné à l’Académie de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (35 %).

Mariana Mazza est l’une des trois seules femmes à avoir obtenu un trophée durant l’évènement diffusé en direct du studio 42 de l’ancienne tour de Radio-Canada. Les deux autres sont Marylène Gendron, lauréate du Podcast humoristique de l’année pour Tout le monde s’haït, qu’elle pilote avec Sam Cyr, et Sonia Cordeau, qui est venue cueillir le trophée pour Les Appendices : De retour après la pause, élue Série web humoristique de l’année.

François Bellefeuille avait évoqué le déséquilibre hommes-femmes qui caractérise son industrie sur scène en ouverture d’émission.

Je pense que l’année prochaine, c’est une femme qui devrait animer les Olivier… parce que ce n’est pas assez payant pour un homme ! François Bellefeuille

Le maître de cérémonie en a ajouté une couche quelques minutes plus tard en soulignant la présence record de trois drag queens parmi les finalistes : « C’est bien le milieu de l’humour, ça fait des années que les femmes veulent prendre plus de place, pis on est comme : “Ouin, à condition qu’elles aient un pénis.” »

Trois prix pour Roy-Desmarais

Grand favori avec quatre citations, Pierre-Yves Roy-Desmarais n’a pas fait mentir les pronostics. L’humoriste de 27 ans s’est illustré à trois reprises, en décrochant notamment le trophée du Numéro d’humour de l’année pour Y’a personne, un monologue délirant présenté au festival Juste pour rire de 2020 durant lequel il interagissait avec une salle vide. Devant un parterre dégarni en raison des mesures sanitaires strictes suivies par Radio-Canada, le gagnant a raconté que son numéro avait failli ne jamais voir le jour, parce que Juste pour rire ne voulait rien savoir d’une proposition aussi singulière. Du même souffle, il a décrié le manque de vision de certains bonzes de l’industrie, qui sous-estiment souvent le public.

Roy-Desmarais a également été couronné Découverte de l’année devant Pascal Cameron, Simon Delisle, Richardson Zéphyr et Matthieu Pepper. Ce dernier n’est pas reparti bredouille puisqu’Entre deux draps, la série qu’il a créée et dans laquelle il joue, a décroché le trophée de l’Émission télé humoristique de l’année.

De retour à Pierre-Yves Roy-Desmarais, il s’est également emparé de l’Olivier du Sketch web humoristique de l’année, seule catégorie pour laquelle le grand public était invité à voter. Le triomphe du verbomoteur n’a étonné personne puisqu’il était finaliste avec Maman écrit, une capsule de moins d’une minute qui cumule plus de 1 700 000 vues sur YouTube, soit plus que tous les autres finalistes réunis : le vox-pop de Guy Nantel à la manifestation anti-vaccin et anti-passeport vaccinal, Amateur 3 de Jo Cormier, Le conflit d’Alexandre Forest et Noël en Carole-finement de Silvi Tourigny.

Les autres gagnants

Ailleurs, Les beaux malaises 2,0 a été couronnée Série de fiction humoristique de l’année devant Discussions avec mes parents, La Maison-Bleue, Les mecs et Rue King.

Toujours aussi divertissant dans ses remerciements, Martin Matte a raconté les dessous peu glamour des prix Gémeaux avant de montrer, accessoire inclus, comment il avait frenché Julie Le Breton à travers une vitre lors du tournage.

Le prix du Podcast humoristique avec script de l’année a été décerné à Charles Beauchesne pour Les pires moments de l’histoire.

Pour la deuxième fois, l’Olivier du Sketch radio humoristique de l’année a été décerné à Jean-Sébastien Girard pour Nom d’une pipe – Tout sur le sperme, une chronique drolatique livrée à La soirée est encore jeune en octobre 2020, entre deux éclats de rire de Magalie Lépine-Blondeau, qui participait à l’émission comme invitée.

Ce triomphe tombe à point pour Jean-Sébastien Girard, qui entreprendra en septembre le rodage de son premier spectacle solo.

Un courriel ?

En raison d’une certaine pandémie qui n’a pas été tendre envers le milieu culturel, cette 23e édition des Olivier s’est tenue en l’absence de plusieurs catégories habituellement phares, comme Spectacle de l’année, auteur, meilleur vendeur, etc. Comme François Bellefeuille l’a indiqué en début de soirée : « Ce gala aurait pu être un courriel ! »

Durant certains numéros plus ou moins convaincants ou longuets (Qui se cache derrière la porte ? – Célébrités), l’alternative du courriel nous paraissait alléchante, mais au final, on aurait manqué quelques bons segments, comme En attendant le gagnant, dans lequel François Bellefeuille essayait de déstabiliser certains humoristes (Rosalie Vaillancourt, Katherine Levac, Arnaud Soly, Christine Morency, François Morency…) avec toutes sortes de questions surprises. La meilleure réplique appartient à Rita Baga, que l’animateur a questionnée sur Big Brother Célébrités, téléréalité à laquelle la drag queen a participé avec Jean-Thomas Jobin. « Dis-moi quelque chose que personne ne sait sur Jean-Thomas Jobin. » Réponse de Baga : « Il est drôle. »

Le (faux) projet de série de dépanneur de Bellefeuille avec Sophie Nélisse, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman paraît également prometteur.

Quant aux présentations, mentions honorables à l’énergie de Cathy Gauthier, la chimie du couple Anne-Élisabeth Bossé-Guillaume Pineault, ainsi qu’à Ariel « la reine du lip-sync » Charest.