Tout le monde s’haït

La complexe déconstruction de nos complexes

Chaque jour, Sam Cyr et Marylène Gendron s’appellent. « Et un des sujets qui reviennent tout le temps, c’est comment on s’haït », avoue le premier, en riant fort. « “Ah, mon dieu, ma peau est laide aujourd’hui, je suis donc ben gros.” Chaque jour, on se trouve gros et on s’appelle pour se le dire. »