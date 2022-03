On aime chez Virginie Fortin sa facilité à trouver des blagues là où il n’y en a pas, ce qu’elle fait avec brio dans son nouveau spectacle solo, Mes sentiments. Comme lorsqu’elle expose ses réflexions sur l’espace-temps et qu’elle parvient à déclencher des éclats de rire.

Marissa Groguhé La Presse

Ça n’a techniquement rien de drôle, l’espace-temps. Mais un monologue de l’humoriste rend le concept hilarant. D’entrée de jeu, Fortin installe le ton de son spectacle : elle veut nous parler de ses pensées existentielles, de ses questionnements intimes sur notre présence sur Terre. C’est son genre d’humour bien à elle et, avec son deuxième spectacle en carrière, elle nous surprend de nouveau par sa façon de rendre drôles ces idées que l’on a tous et qui peuvent être angoissantes.

Après quelques minutes en ce soir de première, mercredi dernier, au National, l’humoriste a trouvé son rythme et a présenté un spectacle tout en crescendo. On a ri dès le départ, on s’est esclaffé vers la fin. Ses blagues sont bien ficelées et il le faut lorsqu’on n’a pas recours au procédé plus « facile » d’un punch aux deux phrases. Virginie Fortin installe habilement les moments de rire qu’elle veut provoquer. À la fois, elle ne laisse pas passer de temps mort et maintient l’intérêt du public même lorsqu’elle ne « punch » pas. Son talent de conteuse et sa bonhomie captivent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE D’entrée de jeu, Virginie Fortin installe le ton de son spectacle : elle veut nous parler de ses pensées existentielles, de ses questionnements intimes sur notre présence sur Terre.

Lorsqu’elle parle de nostalgie et de l’enfance — quand on « jouait à travailler » — on se reconnait dans ses observations presque philosophiques. L’exploitation du personnage de Marguerite, que nous décrit l’humoriste, est un sacré coup de génie (nous n’en dirons pas plus sur qui elle est). Comme pour chaque thème qu’elle aborde, elle tape sur le même clou un bon moment pour en tirer tout le profit comique, sans jamais trop en faire avant de passer à la suite.

Après l’enfance, c’est l’existence même qui devient sujette à gags. Qui ne s’est pas déjà demandé la raison de notre existence ? Ce questionnement est central au spectacle. Chacune de ses blagues existentielles, qui nous font naviguer entre la réflexion profonde et le rire aux éclats, tombe dans le mile.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Virginie Fortin, bien que consciente du fait qu’elle propose un humour intelligent, ne veut pas de l’étiquette d’humoriste engagée.

Parentalité, anxiété et stress, études, privilèges, réussite… Quels que soient les sujets que Fortin décide d’aborder, elle articule intelligemment sa pensée et nous fait rire presque à tout coup. L’un des moments forts survient lorsqu’elle réfléchit au fait que nous communiquons entre nous, grâce à notre langue, en codes et en son. Le numéro sur ses cours de portugais est simplement génial.

Ici et là durant la soirée se glissent des commentaires sociaux, féministes et anticapitalistes. Mais Virginie Fortin, bien que consciente du fait qu’elle propose un humour intelligent, ne veut pas de l’étiquette d’humoriste engagée. Son « humour d’observation », comme elle l’appelle, n’est pas volontairement militant. Tout est sans prétention. C’est ce qui fait d’ailleurs que l’on apprécie l’entendre nous décrire la teneur de ses réflexions. Surtout, en plus de bien nous faire rire, elle nous donne ce sentiment qu’on est un peu tous dans le même bateau quand il est question nos réflexions existentielles.

Le spectacle Mes sentiments est présenté à travers la province dès maintenant et sera en supplémentaires à Montréal, au Lion D’or, du 13 au 21 octobre 2022.