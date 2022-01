Tom et Greg (sur)analysent la signification d’une photo torse nu publiée sur les réseaux sociaux. Ils réfléchissent à leur célibat collés dans un lit et se disent « je t’aime » sans malaise. Bref, ils font un pied de nez chargé d’ironie aux clichés sur l’amitié entre gars homo et hétéro. Ces deux vieux chums, imaginés et joués par Yann Aspirot et Philippe Lacroix, font de Mon Bro le nouveau bijou sur Instagram et TikTok.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Pour une bonne dose d’ambiguïté, d’humour pince-sans-rire et de réflexions lucides et profondes, mais livrées avec légèreté, jetez un œil aux cinq premiers épisodes qui ont récolté plus de 100 000 vues. Vous y découvrirez le comédien et danseur Yann Aspirot, ainsi que le chroniqueur et animateur Philippe Lacroix.

L’idée de Mon Bro est née quand les deux amis ont envisagé de cohabiter. « Je lui disais qu’il allait devenir la vedette de mes stories sur Instagram et qu’on devrait faire un TikTok, se souvient Philippe Lacroix. C’était seulement des niaiseries, mais avec un petit fond de vérité. »

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Scène de Mon Bro

Avec le temps, ils ont concrétisé leurs folles idées en se lançant dans l’écriture et les tournages. « C’est fait entre amis, à la mitaine, avec un petit budget, mais avec beaucoup de professionnalisme et de plaisir », explique Yann Aspirot.

Si leur complicité crève l’écran, leur complémentarité semble également les servir. « Phil est un super bon auteur capable de synthétiser ses idées facilement et de bien jouer, même s’il n’a pas de formation », dit Yann Aspirot. « Puisque Yann a un gros bagage de jeu et d’improvisation, il amène plus de profondeur aux idées et ça me sécurise beaucoup de l’avoir avec moi durant les tournages », précise Philippe Lacroix.

Déjouer les clichés

D’épisode en épisode, on apprend à connaître Tom, testeur de jeux vidéo homosexuel, et Greg, courtier immobilier hétérosexuel. « On trouvait ça intéressant comme ressort comique d’avoir un gai et un hétéro, ajoute Philippe Lacroix. Parfois, cette facette est présente en filigrane et ne change rien. D’autres fois, ça crée des situations très riches. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les personnages sont à la fois fictifs et inspirés des créateurs. « Tom a un côté posé que je n’ai pas, mais que je suis capable de jouer », dit Yann Aspirot. Philippe Lacroix interprète quant à lui un personnage hétéro plus énergique, anxieux et naïf. Une façon pour les créateurs de déjouer les clichés associés aux orientations sexuelles.

On a eu beaucoup de fun à créer un casting qui clashe avec l’image que bien des gens se font des gais et des hétéros. Je sais que ça mélange plein de monde. Philippe Lacroix

En mettant en scène des bros qui sont amis depuis la tendre enfance, les créateurs voulaient également illustrer toute la beauté, la complexité et l’ambiguïté entre les deux gars. « Généralement, deux femmes qui se font une colle ne ressentiront aucun malaise, alors que deux hommes vont plutôt se donner une tape dans les mains ou dans le dos. On avait envie d’explorer cet inconfort entre deux hommes. »

Le petit malaise entre gars

Une façon pour eux d’explorer la masculinité toxique présente tant chez les hétéros que chez les homosexuels. « C’était important pour nous de ne pas prendre un parti », dit Yann Aspirot. Son cocréateur se dit également conscient que le malaise qu’ils dissèquent est en train de s’estomper. « L’amitié entre Tom et Greg est très représentative de ce que j’ai autour de moi, avec mes amis gais ou hétéros, explique Philippe Lacroix. On est capables d’exprimer notre affection, et de parler de tout et de rien. Je vois moins cet écart entre une orientation sexuelle et une autre. Je crois que ça existe davantage chez les générations avant la nôtre. »

En plus d’avoir des idées pour une trentaine de capsules, les deux amis rêvent d’une série qui leur permettrait d’aller plus loin narrativement que des épisodes de trois minutes que les internautes découvrent souvent par hasard, sans nécessairement avoir vu les précédents. « On est encore en train de développer nos personnages et notre univers, explique Philippe Lacroix. Mais à un moment donné, on va vouloir faire grandir ces idées-là. »