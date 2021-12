L'humoriste Katherine Levac livre un nouveau spectacle virtuel dans lequel elle montre à ses fans des souvenirs de sa grossesse.

Luc Boulanger La Presse

Mme Levac en a fait l’annonce jeudi sur son compte Instagram. « C’est un hommage aux neuf mois les plus productifs, grandioses et constipés de ma vie, écrit-elle. Je suis fière d’avoir ce souvenir de ma grossesse et très heureuse de pouvoir vous offrir de nouvelles jokes pendant mon congé de maternité. »

À noter, la captation du spectacle de 60 minutes a été réalisée l’été dernier par son amoureuse, la cinéaste Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Pays).

« C’est une formule qu’on voit beaucoup chez les humoristes aux États-Unis, mais j’essaie ça, comme je ne pourrai pas me rendre dans vos villes respectives dans les prochains mois, trop occupée à sniffer la tête de mes bébés », poursuit-elle.

Son spectacle virtuel s’intitule Grosse, « parce que mon ventre était gros à ce moment-là, mais aussi parce que j’aborde une période de ma vie où les gens adoraient ça commenter mon poids », conclut Levac.

Grosse peut être visionné au coût de 15 $.