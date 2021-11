L’humoriste et animateur Peter MacLeod

Peter MacLeod reporte sa tournée pour cause d’anxiété

Souffrant d’anxiété depuis plusieurs mois, Peter MacLeod a annoncé qu’il reportait sa nouvelle tournée Zen en kilt, dont le rodage devait commencer bientôt et dont la première médiatique devait avoir lieu à l’hiver.

Josée Lapointe La Presse

« L’humoriste vit une grande anxiété, qui est directement liée à l’idée de remonter sur scène, et celle-ci augmente de plus en plus alors qu’il voit sa première date de spectacle arriver à grands pas », explique dans un long communiqué sa maison de production Entourage.

La décision de reporter la tournée « afin de lui permettre de prendre du mieux » a ainsi été prise d’un commun accord.

« Les autres sphères de sa vie vont bien, mais c’est vraiment l’idée de remonter sur scène après une absence de deux ans qui lui cause présentement un blocage », explique-t-on.

Après avoir cerné la cause de son malaise grandissant, l’humoriste a pris « les moyens nécessaires » pour trouver « des solutions dont il avait besoin ». Peter MacLeod est en ce moment accompagné par un psychologue spécialisé dans l’anxiété de performance et voit déjà « des résultats positifs ».

Les dates de report n’ont pas encore été annoncées et le seront selon l’évolution de la situation, « lorsque Peter ira mieux et sera fin prêt à remonter sur scène ». Tous les acheteurs de billets seront contactés par leur salle de spectacle pour se faire expliquer la marche à suivre.

L’humoriste et animateur a tenu à s’excuser auprès de ses fans dans un message sur Facebook.

« Je m’excuse à tous ceux qui avaient acheté des billets et qui attendaient le show avec impatience. J’ai ben hâte de pouvoir vous retrouver dans une salle de spectacle, mais dans les prochains mois, je vais me concentrer à prendre du mieux afin d’être en pleine forme pour remonter sur les planches. »