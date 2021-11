Dix ans après sa dernière tournée, André-Philippe Gagnon remonte sur scène. L’imitateur présentera son nouveau spectacle, Monsieur tout le monde, au Théâtre St-Denis de Montréal les 25, 26 et 27 novembre.

Marc-André Lemieux La Presse

Après sa rentrée montréalaise, il foulera les planches du Théâtre Capitole de Québec en décembre. Pour l’instant, des représentations sont prévues un peu partout en province jusqu’en juin 2022, incluant les villes de Saint-Jérôme, LaSalle, Terrebonne, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sept-Îles.

Dans son one-man show, André-Philippe Gagnon promet d’offrir plus de 80 imitations. Parmi elles, signalons Robert Charlebois, Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Michel Louvain et Tire le coyote, ainsi que Dave Morissette et François Legault. Du côté français, mentionnons Julien Clerc, Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday.

André-Philippe Gagnon empruntera également la voix de David Bowie, Mick Jagger, Joe Cocker et Pharrell Williams.

Mis en scène par Guy Lévesque, le spectacle Monsieur tout le monde a été conçu par André-Philippe Gagnon et Jean Kohnen. Aux textes, l’imitateur a collaboré avec Sylvain Larocque. Le compositeur et réalisateur André Leclair (Jean-Pierre Ferland, René Simard) assure la direction musicale.

André-Philippe Gagnon prépare une version internationale du spectacle Monsieur tout le monde.

« Après une longue absence sur la scène au Québec, je suis heureux de revenir faire une tournée de spectacles chez-nous ! J’ai hâte de retrouver mon premier public qui m’encourage dans ma carrière depuis plus de 35 ans », déclare l’imitateur par l’entremise d’un communiqué.