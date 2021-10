L’École nationale de l’humour (ENH) annoncera ce jeudi que son programme de bourses créé en 2019, le Fonds ENH-Netflix, sera prolongé d’un an.

Laila Maalouf La Presse

L’ENH lance ainsi son quatrième appel pour des projets en comédie de fiction pour la télévision et le cinéma. « Après trois éditions, nous pouvons témoigner de l’impact de ce programme : plusieurs projets soutenus ont pris leur envol et sont désormais en développement », a souligné Louise Richer, directrice générale fondatrice de l’ENH. Au cours des trois dernières années, le Fonds ENH-Netflix a pu soutenir 13 projets avec des bourses de 35 000 $ chacune ; l’humoriste Adib Alkhalidey avait notamment fait partie des lauréats l’hiver dernier. Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 17 janvier 2022 et les projets choisis seront annoncés le 16 mars 2022.