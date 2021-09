Bruce Hills, président du festival Just For Laughs

Just For Laughs à la conquête du Texas

Le pendant anglophone du festival Juste pour rire s’unit au Moontower Comedy Festival pour lancer un festival qui se tiendra au printemps 2022 à Austin au Texas.

Florence Morin-Martel La Presse

Cette toute première édition du Moontower Just For Laughs Austin se déroulera en avril prochain, pour une durée de 10 jours. L’évènement mettra en vedette des humoristes, animateurs de balados et interprètes.

En s’unissant, ces deux grosses pointures du milieu humoristique souhaitent faire du festival « une destination pour les amateurs » d’humour et de culture. « En associant le succès international de Just For Laughs avec les spectateurs et participants dévoués du festival Moontower, nous obtenons une excellente fondation pour bâtir quelque chose d’extraordinaire », a soutenu Bruce Hills, président de Just For Laughs.

Fondé en 2011 par le Paramount Theatre et le Cap City Comedy Club à Austin, le Moontower Comedy Festival présente chaque année des « vedettes » de l’humour, ainsi que des humoristes locaux.

La programmation complète de l’édition 2022 du festival sera dévoilée dans les prochains mois.