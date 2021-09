À la barre du balado Drôlement Inspirant depuis décembre 2020, le conférencier et coach de vie Charles Côté a vu son podcast grimper au sommet du palmarès des balados les plus populaires au Canada sur Spotify.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le jeune homme a en effet vu son balado se frotter aux plus populaires du pays, réussissant à se hisser jusqu’au deuxième rang en date du 10 septembre, derrière The Joe Rogan Experience. Charles Côté se trouvait alors loin devant les autres balados québécois les plus populaires au Canada, Sexe Oral et Mike Ward sous écoute étant respectivement en 40e et 41e position.

Avec son style direct et sans filtre, Charles Côté s’est fait connaitre grâce aux partages des fans qui y trouvent plusieurs conseils pour améliorer leur vie. « Jamais je n’aurais pensé, en si peu de temps, réussir à jouer dans la même ligue que des gens que j’admire et qui animent des podcasts d’envergure comme The Joe Rogan Experience ou Mike Ward sous écoute », a reconnu par voie de communiqué Charles Côté, qui était le 2 septembre dernier en 25e position du palmarès des 200 meilleurs podcasts au Canada sur Spotify, toutes catégories confondues.

Charles Côté, qui est suivi par 31 000 personnes sur sa page professionnelle Facebook et 111 000 abonnés sur TikTok, offre des formations axées sur la confiance en soi et la communication. Il a lancé son entreprise Drôlement inspirant notamment après avoir perdu son emploi de directeur des ventes dans le domaine de la vente automobile.