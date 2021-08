Les enregistrements des quatre épisodes de la nouvelle émission de Jean-Marc Parent, JMP, ont débuté en force au Manège militaire. Si le projet permet à l’humoriste de retrouver la télé, Québec et son ComediHa !, il offre aussi à toute une équipe de se réunir « comme en famille », pour « avoir du fun » et donner au public une soirée de rires. Avec le même esprit déjanté que L’heure JMP.

Léa harvey Le Soleil

Jean-Marc Parent ne s’en cache pas : à son âge et avec la carrière qu’il a eue, la télévision ne l’intéressait plus du tout. Mais celui qui se satisfait de la scène et des tournées a fini par accepter la proposition de TVA et de ComediHa !, qui souhaitaient travailler avec lui depuis déjà « trois ou quatre ans ».