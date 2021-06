P-A Méthot, Léa Stréliski, Pierre-Yves Roy-Desmarais et les Denis Drolet ne sont que quelques-uns des humoristes qui monteront sur scène dans le cadre du ComediHa ! Fest-Québec. Présenté dans une formule hybride, l’évènement se déroulera du 28 juillet au 28 août.

Coralie Laplante La Presse

L’ensemble de la programmation est offerte gratuitement aux festivaliers. Il sera possible d’assister aux différentes représentations en salle ou en webdiffusion, dans le confort de son salon.

Plusieurs types de soirées sont à l’affiche. Six Galas ComediHa !, (animés par P-A Méthot, les Denis Drolet, René Simard, Fabien Cloutier, Pierre-Yves Roy-Desmarais ainsi que Michel Charette et Gildor Roy) se dérouleront au théâtre Capitole.

Les soirées Club « best of », réunissant des humoristes établis comme des artistes de la relève, auront quant à elles lieu au Théâtre Petit Champlain.

Un nouveau type d’évènement se taille une place dans la programmation 2021 du festival : les Grands bien-cuits. Il s’agit de représentations d’humour de type roast, une tendance qui provient des États-Unis. Le concept consiste à ce qu’un humoriste insulte de façon comique une autre personne.

Dans le cadre du festival, ce seront toutefois une série d’humoristes qui recevront des insultes de la part de leurs collègues et de leurs amis. Des propos qu’ils devront accueillir dans la bonne humeur.

Ensuite, l’émission L’Heure JMP fera son grand retour après 25 ans d’absence. L’humoriste Jean-Marc Parent enregistrera quatre nouvelles émissions devant public, au Manège militaire à Québec. Ces émissions seront diffusées à TVA cet automne.

Enfin, la salle ComediHa ! Club accueillera pour sa part des représentations variées, passant de l’enregistrement de podcasts, à des spectacles mystères ou à des soirées Open Mic (« micro ouvert »).

De l’humour en plein air

À la programmation en salle du ComediHa ! Fest s’ajoute une série de « ciné pique-nique ». Les festivaliers pourront préalablement réserver une table au parc George-V, où des films comiques et des spectacles en direct seront diffusés.

« On est non seulement heureux d’être de retour et de contribuer à nouveau au rayonnement des artistes et artisans de l’industrie de l’humour, mais surtout heureux de pouvoir offrir une édition spéciale 100 % gratuite. C’est notre façon à nous de redonner à la communauté en leur offrant une bonne dose d’humour et de rire », a affirmé le président de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard, par voie de communiqué.