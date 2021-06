L’humoriste Richardson Zéphir, gagnant du prix du public de l’émission Big Brother Célébrités, va présenter son premier spectacle solo à compter du 20 juin, a annoncé mercredi son producteur, le Groupe Entourage.

Alexandre Vigneault La Presse

Ce premier « one man show » intitule Zéphir sera présenté pour la première fois à Longueuil (où il reviendra les 17 et 24 juillet), mais aussi à Lavaltrie (26 juin), Lac-Mégantic (28-29 juillet), Sorel (13 août), Trois-Rivières (26 août) et Québec (28 août) durant l’été. Le rythme des représentations augmentera au cours de l’automne et jusqu’à la première officielle, prévue le 16 février 2022 à l’Olympia.

Richardson Zéphir, qui fait de l’improvisation depuis l’âge de 12 ans, s’est lancé en humour en 2009 et a notamment participé aux festivals Zoofest, ComediHa et Juste pour rire. On pourra le voir à la télévision dans les prochains mois dans La Maison-Bleue et Club Soly. Il sera aussi coanimateur des 36e prix Gémeaux, le 17 septembre prochain.