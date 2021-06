Mathieu Dufour, alias Matt Duff, passera l’été à la radio.

Stéphanie Morin

La Presse

L’humoriste au style déjanté sera à la barre d’une quotidienne intitulée Midi Duff sur les ondes de WKND 99,5.

« Ils m’ont proposé une carte blanche et une liberté créative qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le marché. Je suis un gars de feeling et dès la première rencontre c’était réglé. Pour une émission de radio, c’est WKND qui me ressemble le plus ! », a déclaré l’humoriste par voie de communiqué.

La première émission de Midi Duff est prévue pour le 5 juillet.