Yvon Deschamps a sa propre chaîne YouTube. Le plus grand de nos humoristiques y présente ses plus grands classiques. On peut y visionner ses nombreux monologues et extraits de spectacles.

SIOU DESLONGCHAMPS

Stagiaire, L’Itinéraire

« Je vous souhaite d’être aussi chanceux que je l’ai été dans la vie, indique Yvon Deschamps dans la vidéo à l’accueil de sa chaîne YouTube. Moi, j’ai eu une belle femme, une belle famille, une belle carrière. J’ai eu la meilleure belle-mère au monde ; elle vivait à Toronto et elle ne parlait pas français ! »

« Je pensais que j’avais tout eu, mais là maintenant j’ai tout, parce qu’en plus, j’ai ma propre chaîne YouTube, poursuit l’humoriste en rigolant. Vous allez pouvoir entendre à peu près toutes les sottises que j’ai dites dans ma vie ! »

De son côté, ComediHa ! offre la possibilité de voir tous les spectacles complets du père de l’humour au Québec de 1974 à 2002. On peut y découvrir ou redécouvrir avec plaisir les monologues à caractère social et provocateur de celui qui a tracé la voie à plusieurs générations d’humoristes et qui ne laisse encore personne indifférent.

L’abonnement mensuel à ComediHa.tv est de 15,99 $, tandis que le forfait annuel est disponible au montant de 159,99 $. On peut aussi visionner un spectacle d’Yvon Deschamps à 5,00 $ en location pour sept jours.

> Consultez la chaîne YouTube officielle d’Yvon Deschamps