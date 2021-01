C’est ce jeudi qu’ouvrira le ComédiHa ! Club, première salle entièrement dédiée à l’humour de la ville de Québec.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est l’humoriste chouchou de la Vieille Capitale, Paul-André Méthot, qui sera chargé d’animer la soirée d’ouverture de la nouvelle salle de l’arrondissement Sainte-Foy, dès 20 h. Il inaugurera les lieux en compagnie de Philippe Laprise, Réal Béland, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Mario Tessier, Mélanie Ghanimé et Maxim Martin. Les amateurs pourront assister gratuitement à la soirée en direct sur ComediHa.tv.

En effet, le ComediHa ! Club a été conçu pour accueillir le public en formule présentielle, mais aussi virtuelle, grâce à un équipement de diffusion numérique. Il est possible de se procurer des billets pour assister aux représentations virtuelles sur comedihaclub.com.

Quand les conditions sanitaires seront propices, la salle pourra accueillir jusqu’à 160 personnes dans une expérience de proximité qui devrait créer un lien privilégié avec les artistes. La programmation misera surtout sur des soirées stand-up, dans la plus pure tradition des « comedy clubs » américains. On pourra y voir de grands noms de l’humour, mais aussi de nouveaux talents, notamment à l’occasion des Mercredis ComediHa ! Club. On promet aussi des rodages, des « open mic » et des soirées thématiques.