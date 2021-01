C’est confirmé. Le festival Juste pour rire aura bel et bien lieu cet été. Les dates sont d’ailleurs connues, soit du 15 au 31 juillet 2021. La forme de l’évènement risque toutefois d’être hybride, avec une partie de la programmation diffusée en ligne.

Stéphanie Morin

La Presse

L’annonce a été faite mardi matin par Anne Belliveau, chef de la direction du marketing, Groupe Juste pour rire, lors d’une conférence de presse organisée par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Lors de cette conférence, le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé une aide financière de 1,3 million de dollars au festival Juste pour rire.

« Avec le soutien de DEC, l’évènement maintiendra son offre de contenu et continuera à innover en adaptant les outils de diffusion numérique pour rejoindre davantage de festivaliers locaux et internationaux. Ce faisant, le Festival poursuit son évolution, maintient sa pertinence et contribue à la relance économique », a indiqué Anne Belliveau.

Cette dernière a ajouté que l’aide fédérale permettra de créer ou de maintenir des centaines d’emplois connexes au festival, sans pouvoir chiffrer le nombre exact pour l’été à venir.