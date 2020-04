Du 21 au 24 mai prochain, tous les confinés de la terre ont rendez-vous pour le tout premier festival numérique d’humour francophone au monde ! Une initiative du Groupe Juste pour rire.

André Duchesne

La Presse

Tous les confinés de la terre ? Absolument ! C’est à eux que Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire, lance cette invitation par la voie d’un communiqué de presse.

« Avec plus de 20 spectacles répartis sur 4 jours, ce festival procurera à tous les confinés de la terre, un rendez-vous humoristique à ne pas manquer ce printemps !, écrit-il. « Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir créer une nouvelle source de revenus pour les humoristes francophones et notre industrie en offrant une plateforme de diffusion unique à tous les humoristes, parmi eux, les artistes du Festival Juste pour rire et de Zoofest. »

L’organisme possède déjà quinze chaines de diffusion numérique et estime donc avoir toute l’expertise requise pour faire un succès de cet événement nouveau genre. On développe d’ailleurs une technologie qui permettrait au public d’interagir en temps réel avec les humoristes.

La programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines, ajoute-t-on. Le festival sera payant puisqu’on évoque la vente de billets sur le site Lepointdevente.com. De là, les spectateurs virtuels auront accès au festival sur le site hahaha.com.

Rappelons que l’édition 2020 du Festival Juste pour rire en salle n’a pas été annulée, mais reportée à l’automne.