Dans son spectacle virtuel Mes drôles de Noëls, Michel Barrette livrera ses récits les plus personnels, des confidences sur la panoplie de métiers qu’il a exercés, les voyages qu’il a effectués ainsi que les aventures vécues avant ses débuts sur scène et à la télévision.

Pour égayer les familles privées de party de Noël, Michel Barrette s’invite dans leur maisonnée avec Mes drôles de Noëls, un spectacle virtuel où l’humoriste revisitera ses plus belles anecdotes du temps des Fêtes.

Mayssa Ferah

La Presse

Au cours de l’évènement d’une heure diffusé sur la plateforme LIVEDANSTONSALON, l’artiste partagera des souvenirs d’enfance et d’adolescence tantôt drôles, tantôt émouvants.

Luc Senay, grand ami de Michel Barrette, animera cette rencontre chaleureuse et intime.

Il s’agit de la première étape d’une série qui se poursuivra poursuivra au cours de l’année 2021, où six capsules d’une heure sont prévues. Le comédien y livrera ses récits les plus personnels, des confidences sur la panoplie de métiers qu’il a exercés, les voyages qu’il a effectués ainsi que les aventures vécues avant ses débuts sur scène et à la télévision.

La rencontre est offerte uniquement en ligne et peut être visionnée sur un ordinateur, une tablette, un cellulaire ou un téléviseur intelligent. Les billets sont en vente dès mercredi, au coût de 20 $.

Mes drôles de Noëls sera disponible à partir du 23 décembre au 30 juin 2021.

> Consultez le site LIVEDANSTONSALON