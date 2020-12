Parodies de vidéos virales

Ariel fait du lipsync

Avec ses parodies de vidéos virales mettant en vedette Monique Jérôme-Forget et Marie-Maude Denis, la fameuse Yolande Ouellet et sa dinde noire ou Charles d’Occupation double, la comédienne Ariel Charest a créé un phénomène. En quelques semaines seulement, plusieurs vidéos de son compte intitulé Elle fait du lipsync ont atteint les 100 000 vues chacune sur Instagram et Facebook.