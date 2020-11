Humour local, c’est le nom d’un nouveau talk-show web animé par Stéphane Fallu et Alexandre Bisaillon.

Émilie Côté

La Presse

Il y aura trois émissions d’une durée de 60 minutes enregistrées en direct dans un entrepôt transformé en plateau de télévision les 3, 17 et 28 décembre.

Le duo d’animateurs recevra Alexandre Barrette, Yannick De Martino, Mariana Mazza, Christine Morency, Daniel Grenier, Daphné Létourneau, Josiane Aubuchon, Neev et Samuel Cyr.

On promet des « performances et des entrevues sans filet » dans une formule à mi-chemin entre le podcast et le talk-show.

Les billets sont disponibles au coût de 20 $, sur www.livedanstonsalon.com.