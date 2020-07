Face aux allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles portées à son égard, l’humoriste Julien Lacroix s’est défendu dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Mayssa Ferah

La Presse

L’humoriste a réagi lundi matin aux allégations, détaillées dans un article du Devoir paru le même jour.

« Je commence à être habitué aux ragots et aux potins dans ma courte carrière. Par contre, détruire le travail d’une vie ? Dans un seul article ? Où je n’ai même pas pu donner ma version des faits ? », affirme Julien Lacroix via sa page Facebook.

« Je ne suis pas un ange, mais pas un démon non plus, et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis une décennie comme Le Devoir me décrit ce matin. De plus, la plupart des événements qu’on me reproche seraient survenus quand j’étais mineur. »

Dans l’article en question, neuf femmes soutiennent avoir été victimes d’agressions ou d’inconduites sexuelles impliquant l’humoriste. Les situations décrites vont de la relation sexuelle non consentante aux baisers non consensuels et aux gestes déplacés.

Selon le quotidien, Julien Lacroix « n’a pas accepté les demandes répétées d’entrevue qui lui aurait permis d’avoir accès aux informations détaillées obtenues de nos sources et de les commenter. Il a plutôt demandé d’obtenir ces informations, y compris le nom [de nos] des sources, avant de décider s’il [nous] accorderait une entrevue. Face à une liste descriptive des événements relatés ici, il a fait savoir qu’il considère qu’elle recèle des allégations non fondées et diffamatoires. »

Le populaire artiste a annoncé vouloir prendre un moment de recul par rapport à tous ses projets en cours. Il se distance également de son équipe de gérance et de production afin de « réfléchir aux recours qui s’offrent à lui. »