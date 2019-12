L’animation de la soirée a été confiée à nouveau au duo très complice formé de Philippe Laprise et de Pierre Hébert.

(Montréal) Ils nous ont fait rire toute l’année sur scène, à l’écran ou en audio, et c’est ce dimanche soir que les humoristes québécois se rassembleront pour célébrer ce qui s’est fait de mieux dans l’industrie du rire avec les 21es Olivier.

La Presse canadienne

La grande question demeure : « Qui sera couronné “Olivier de l’année” ? »

Est-ce que Louis-José Houde deviendra le premier humoriste à décrocher le prestigieux prix pour une quatrième fois ? On aura la réponse à ces questions en fin de soirée puisque le public peut voter en ligne jusqu’à 21 h 30.

BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde

La cérémonie diffusée par Radio-Canada et coproduite par l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour sera présentée à compter de 20 h.

L’animation de la soirée a été confiée à nouveau au duo très complice formé de Philippe Laprise et de Pierre Hébert. Les deux animateurs ont d’ailleurs obtenu un prix Gémeaux pour leur brio à l’animation du gala 2018.

En plus de Louis-José Houde, les autres nommés en lice pour l’« Olivier de l’année » comptent Mike Ward (lauréat 2016) et Mariana Mazza (lauréate 2017) de même qu’Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan, Julien Lacroix et Katherine Levac.

Parmi les autres prix convoités, celui de la « découverte de l’année » sera remis à l’un de ces jeunes talents : Sam Breton, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Christine Morency, Guillaume Pineault ou Arnaud Soly.

Dans la catégorie du spectacle « meilleur vendeur », on retrouve Lise Dion avec Chu Rendue Là, P-A Méthot avec Faire le beau, Mariana Mazza avec Femme ta gueule, François Bellefeuille avec Le plus fort au monde et Louis-José Houde avec Préfère novembre.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Mariana Mazza

Sans égard au succès à la billetterie, la catégorie « spectacle d’humour de l’année » récompensera l’un de ces finalistes : Alex Perron pour Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence, Mehdi Bousaidan pour Demain, Guillaume Wagner pour Du cœur au ventre, Simon Gouache pour Gouache par Simon Gouache, Patrick Groulx pour GROULX, Mike Ward pour Noir ou Les Grandes Crues pour Su’l gros vin.

Des prix seront également remis pour le meilleur texte, la meilleure mise en scène, le meilleur numéro, le meilleur balado, la meilleure capsule télé, web et radio ainsi que les meilleures émissions humoristiques à la télé et sur le web.