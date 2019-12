L’humoriste Louis-José Houde vient d’atteindre le plateau des 250 000 billets vendus pour son quatrième spectacle solo, Préfère novembre, présenté plus de 290 fois jusqu’à maintenant.

(Montréal) L’humoriste Louis-José Houde vient d’atteindre le plateau des 250 000 billets vendus pour son quatrième spectacle solo, Préfère novembre, présenté plus de 290 fois jusqu’à maintenant.

La Presse canadienne

De nouvelles dates viennent d’être ajoutées pour le spectacle, notamment les 10 et 11 janvier et les 14 et 15 février à l’Olympia de Montréal.

Louis-José Houde figure par ailleurs parmi les finalistes pour l’Olivier de l’année au gala Les Olivier qui se tiendra dimanche.

> Consultez le site de l’humoriste : https://www.louisjosehoude.com/