(Montréal) L’humoriste Philippe Bond a franchi la barre des 50 000 billets vendus pour son troisième one-man-show, intitulé Merci.

La Presse canadienne

Il continuera de présenter ce spectacle en tournée, avec notamment des supplémentaires à la salle Albert-Rousseau de Québec les 14 et 15 novembre et à l’Olympia de Montréal les 13 et 14 mars 2020.

D’ici les fêtes, il visitera notamment Chambly, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Baie-Comeau, Sept-Îles, Laval, Saint-Georges, Thetford Mines, Trois-Rivières, Drummondville, Saguenay, Gatineau et Sherbrooke.

