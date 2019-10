Pour la deuxième fois d’affilée, les humoristes Pierre Hébert et Philippe Laprise coanimeront le gala Les Olivier le 8 décembre, en direct du studio 42 de Radio-Canada.

Avec chacun quatre nominations, Mehdi Bousaidan, Julien Lacroix et Mike Ward sont les humoristes en tête de la liste des finalistes en vue du 21e Gala Les Olivier. La remise de prix sera diffusée le 8 décembre sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Pour la deuxième fois d’affilée, Pierre Hébert et Philippe Laprise, gagnants d’un récent prix Gémeaux, coanimeront la soirée en direct du studio 42 de Radio-Canada.

Luc Boulanger

La Presse

« C’est le genre de show que j’aime faire à deux, car seul, j’aurais trop de pression sur les épaules, dit Laprise. Et on a le meilleur public de tous les galas qui existent. Il y a plein d’animateurs, dans ce milieu, et tout le monde comprend c’est quoi, notre job. »

On a un côté très rassembleur qu’on va garder, pour que le public à la maison ait du fun en nous regardant. On veut s’amuser et voir le party lever dans la salle comme à la maison. C’est ça, notre mission. Pierre Hébert

Rappelons que cette grande fête de l’humour souligne l’excellence et célèbre le travail de ses artistes et de ses artisans au Québec. L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour a dévoilé hier les finalistes dans une vingtaine de catégories qui ratissent large : spectacles, télévision, web, balados (podcast) et radio.

En attendant Mehdi

Dans la catégorie du prestigieux Olivier de l’année, on retrouve sept personnalités : Alexandre Barrette, Louis-José Houde, Julien Lacroix, Katherine Levac, Mariana Mazza, Mike Ward et Mehdi Bousaidan.

Ce dernier, en plus d’être finaliste pour Demain, son spectacle d’humour « assez funky », fait partie de deux émissions de télévision en nomination : Trop et Like-moi ! « Il faut les remporter, par exemple, les trophées. Je n’ai jamais gagné d’Olivier encore. Mais les nominations, c’est déjà une victoire en soi », dit le comédien, scénariste et metteur en scène de 28 ans.

Du côté de la Découverte de l’année, cinq finalistes : Sam Breton, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Guillaume Pineault, Arnaud Soly et Christine Morency. « Je suis contente de voir des amies parmi les finalistes, comme Maude Landry et Christine Morency, dit Mariana Mazza, nommée deux fois cette année.

— Ça prend plus de femmes en humour ?

— Ça prend des gens drôles à la base », réplique Mazza.

Tant mieux si des femmes prennent leur place. Moi, cette année, je ne m’attends à rien. Je veux juste gagner le trophée du meilleur outfit de la soirée. J’ai un gros côté Cher ! Mariana Mazza

Maude Landry, nommée pour son sketch radio Forrest Gump à La soirée est (encore) jeune, estime toutefois que Mariana Mazza est inspirante pour les jeunes femmes qui visent une carrière en humour : « Mariana m’a poussée dans le derrière au début. Elle est dure, franche, mais toujours de bon conseil. »

Découverte et en rodage

À 29 ans, Arnaud Soly est nommé dans la catégorie Révélation de l’année et aussi pour le sketch web Compilation de chansons avec des noms de voitures. Le jeune homme, formé en arts visuels, est en rodage pour son premier one-man-show, dont le titre et la rentrée montréalaise seront annoncés bientôt.

Alex, ton coach de vie amoureuse, la conférence, d’Alex Perron, est en lice pour le spectacle d’humour de l’année et la conception visuelle. Chez les auteurs, Mike Ward, Guillaume Wagner, Virginie Fortin, Patrick Groulx et Les Grandes Crues. Les deux filles du duo, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, se retrouvent dans la liste des finalistes du spectacle de l’année pour Su’l gros vin.

Cette année, 20 statuettes seront remises au total. Le vote populaire pour l’Olivier de l’année se déroulera en ligne du 25 novembre au 8 décembre.