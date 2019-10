Qui d’Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan, Louis-José Houde, Julien Lacroix, Katherine Levac, Mariana Mazza ou Mike Ward se méritera le prestigieux Olivier de l’année ?

Luc Boulanger

La Presse

La réponse sera connue le dimanche 8 décembre, sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé, alors que le duo Pierre Hébert et Philippe Laprise coanimera encore une fois la Soirée des Olivier, en direct du Studio 42 de Radio-Canada.

Rappelons que la fête souligne l’excellence et célèbre le travail de ses artistes et de ses artisans de l’humour québécois. Mercredi après-midi, l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) a dévoilé la liste des heureux finalistes de cette 21e édition.

Dans les autres catégories, on retrouve Alex Perron (spectacle d’humour de l’année et conception visuelle) ; François Bellefeuille, Fabien Cloutier, Les Denis Drolet, Laurent Paquin et Rosalie Vaillancourt, tous pour le numéro de l’année.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Alex Perron est en lice pour le spectacle d’humour de l’année et l'Olivier remis à la conception visuelle.

Dans la section de la Découverte de l’année, cinq humoristes : Sam Breton, Philippe-Audrey Larue-St-Jacques, Christine Morency, Guillaume Pineault et Arnaud Soly. Chez les auteurs, Mike Ward, Guillaume Wagner, Virginie Fortin, Patrick Groulx et les deux filles des Grandes Crues (Ève Côté et Marie-Lyne Joncas) se retrouvent dans la liste des finalistes.

Cette année, 20 statuettes seront remises au total, dont pour la série web humoristique de l’année et la comédie télé de l’année (Like-moi ! est bien sûr en lice).

Cette année aussi, le vote populaire pour l’Olivier de l’Année se déroulera exclusivement en ligne du 25 novembre (dès midi) au 8 décembre à 21 h 30 sur Radio-Canada.ca/Olivier où seront également proposées des entrevues vidéo et des photos tout au long de la soirée.