On savait depuis près d’un an que son dernier one-man show allait être accessible sur Netflix « quelque part en 2019 ». Le lundi 14 octobre, ce sera chose faite. Eh la la..!, le troisième spectacle solo de Martin Matte, sera offert ce jour-là sur tous les marchés du géant américain.

Jean Siag

La Presse

Martin Matte, qui sera le premier humoriste québécois à avoir son one-man show sur Netflix, a appris la date exacte de la diffusion d’Eh la la..! (coécrit avec François Avard) il y a trois semaines. Il est encore sur un nuage.

« C’est tellement une plateforme phénoménale, on s’en rend compte quand on voyage, tout le monde écoute ça, c’est fou ! nous a confié Martin Matte, de Lisbonne, où il a passé quelques jours de vacances. J’avais vécu la même chose lorsque ma série Les beaux malaises avait été achetée par Netflix. Je croisais des gens des États-Unis, du Chili, de partout, qui me parlaient de mon show, c’est une antenne tellement puissante, c’est incroyable. »

Le spectacle acheté par Netflix a été tourné par la maison de production Encore à l’été 2018 au Théâtre St-Denis. Il fait partie de la série Stand-Up Comedy Special de Netflix, qui diffuse des one-man shows dans un format d’une heure.

Je me retrouve avec des humoristes comme Dave Chappelle,

Trevor Noah ou Ellen DeGeneres, que j’écoute moi-même sur Netflix. Donc, faire partie de cette gang-là, c’est très l’fun, c’est plus grand

que nature et c’est vraiment une carte de visite incroyable. Martin Matte

Martin Matte continue d’affirmer qu’il n’a pas d’« ambitions internationales », mais la diffusion de son spectacle pourrait bien changer la donne. « Pour être franc, je ne sais pas. J’ai 49 ans, je suis super heureux, je n’y pense pas. Je vais apprivoiser ça au fur et à mesure. Pour l’instant, je me sens juste privilégié et j’espère que ça va ouvrir la porte à d’autres Québécois. »

En janvier dernier, Netflix a diffusé sur sa plateforme une série baptisée Humoristes du monde dans laquelle on retrouve 47 humoristes provenant de plusieurs régions du monde, dont quatre du Québec : Louis-José Houde, Katherine Levac, François Bellefeuille et Adib Alkhalidey, qui offrent chacun une performance de 30 minutes.

Il ne serait donc pas étonnant de voir d’autres humoristes québécois emboîter le pas à Martin Matte dans les prochains mois.

Alors, comment l’humoriste va-t-il célébrer la diffusion de son show ? « Écoute, avec François Rozon [son agent], on s’était dit qu’on pourrait louer une salle comme le Théâtre Maisonneuve et inviter des fans à venir voir le show avec nous, mais on nous a dit à Netflix qu’on ne pouvait pas faire d’événement promotionnel pour une de leurs diffusions… Donc, je vais probablement juste inviter des amis chez moi. »

Nouvelle série à TVA

Depuis la fin de la tournée d’Eh la la..! en décembre dernier, Martin Matte s’est mis à l’écriture d’une nouvelle série télé dans laquelle il aimerait jouer et qui pourrait être diffusée en janvier 2021 sur les ondes de TVA – qui avait connu un énorme succès avec Les beaux malaises, réalisée par Francis Leclerc (avec des auditoires de plus de 2 millions de téléspectateurs).

« Ça va être confirmé d’ici une semaine, mais oui, je devrais être en écriture pour les six, sept prochains mois, a-t-il indiqué. Si tout va bien, on pourrait tourner l’an prochain et diffuser en 2021. En fait, j’ai deux projets, précise Martin Matte, qui travaille avec son complice François Avard. Il y en a un qui serait une série, et l’autre qui pourrait être soit une série, soit un film, on verra. Mais je ne ferai pas les deux en même temps, j’en écris juste un à la fois. »

Il faudra attendre un peu pour avoir les détails.