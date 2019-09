Amorcée en 2016 et après plus de 400 représentations, la tournée Femme ta gueule de Mariana Mazza est sur le point de se terminer.

La Presse

Alors que les derniers spectacles prévus au Québec auront lieu en décembre, l’humoriste a annoncé l’ajout de huit dates au début de 2020, qui la mèneront cette fois à la rencontre de son public francophone partout au Canada, de Caraquet à Calgary, de Vancouver à Sudbury.

L’humoriste a aussi fait parler d’elle le week-end dernier en publiant sur Instagram une photo d’elle nue de dos, devenue virale et « aimée » plus de 55 000 fois, qui a été prise alors qu’elle était en croisière en Italie et en Grèce avec sa mère.

Le cliché était accompagné d’un long texte dans lequel Mariana Mazza raconte avoir pris du poids dernièrement, et dans lequel elle fait un plaidoyer pour l’acceptation de son corps.

« Plus qu’on ose et qu’on assume ce qu’on porte avec ce qu’on est et plus qu’on dégage le bonheur et la bonté. Il faut toujours se rappeler que derrière un bourrelet, il y a un bon plat de pâtes. Et derrière un commentaire haineux, il y a une personne triste qui devrait manger plus de pizza. » — Josée Lapointe