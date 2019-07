 Just For Laughs: les balados font courir les foules 

La baladodiffusion est en plein âge d'or et le milieu de l'humour n'échappe pas à l'engouement, alors que des vedettes comme Ricky Gervais et Conan O'Brien ont leur propre émission balado. Le festival Just For Laughs organise même cette année des enregistrements devant public de 24 balados !

Seule balado associée aux célèbres late shows américains, le projet a débuté l'hiver dernier, en réaction à l'émission balado très populaire de Conan O'Brien lui-même. « On voulait créer un réseau de balados dans l'univers de notre émission et on sentait beaucoup de curiosité des téléspectateurs pour connaître l'envers du décor. »

C'est probablement ce qui se produira aujourd'hui, lorsque la scriptrice Jessie Gaskel présentera Inside Conan : An Important Hollywood Podcast, incursion dans les coulisses du Late Show With Conan O'Brien. « Nous allons interviewer Cristela Alonzo et Chris Redd, deux humoristes qui ont participé à l'émission avant que leurs carrières décollent, ainsi que Brian Kiley, l'auteur des monologues de Conan depuis 25 ans », révèle-t-elle.

Il s'agit d'un record pour Just For Laughs, selon la productrice Sophia Salador. « Non seulement nous en présentons plus que jamais, mais nous devons aussi tenir les enregistrements dans de plus grosses salles, dit-elle. Notre plus grosse soirée balado sera consacrée à l'enregistrement de How Did This Get Made ? à L'Olympia, devant 1000 personnes. »

Inside Conan fait partie des nombreuses balados qui adoptent un ton humoristique pour aborder des sujets en tous genres. Dans la même veine, Just For Laughs (JFL) présentera les enregistrements de We Called Your Mom, qui consiste à discuter avec les mères d'humoristes connus, ainsi que de Humans Who Make Games, où des humoristes passionnés de jeux vidéo discutent avec des concepteurs. « Le paysage de l'humour change et s'entremêle avec plusieurs autres disciplines, dit Mme Salador. C'est important pour JFL de présenter des balados amusantes de différents styles. »

Sommet de la vague

Mois après mois, des médias annoncent l'âge d'or des balados, alors que d'autres affirment qu'un point de rupture a déjà été franchi. La semaine dernière, le New York Times a publié un article intitulé « Have We Hit Peak Podcast ? », dans lequel on a appris qu'il existe plus de 700 000 balados dans le monde, mais que certaines disparaissent après quelques épisodes.

Nécessitant peu de moyens, les balados sont relativement simples à produire et rejoignent un public grandissant.