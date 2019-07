Cody Ko et Noel Miller, les rois de YouTube

Vous savez, tous ces trucs absurdes, gênants et décourageants dont l'internet regorge ? Eh bien les Canadiens Cody Ko et Noel Miller s'emploient vaillamment à les déterrer, à les disséquer et à s'en moquer dans des vidéos et dans une émission balado qui vous redonneront peut-être... un peu foi en l'humanité.

Tout a commencé par une vidéo de robot. De robot capable de... prouesses sexuelles. Plus particulièrement celle de « faire plaisir » aux gars se sentant seuls. Un mécanisme en métal tout pourri, présenté dans une vidéo maison censée convaincre les acheteurs potentiels. Posez une parka sur ce truc « et vous aurez l'impression qu'il y a un autre humain dans la pièce avec vous », suggérait la voix éteinte de l'annonceur.

C'était en mai 2017. Bien assis dans leur chaise, devant leur écran d'ordi, Cody Ko et Noel Miller se filmaient en train de regarder la chose, s'arrêtant pour exploser de rire et pour la commenter en se bidonnant.

La question hilare de Cody fusait : « Où est-ce que t'as déniché ça ? »

Réponse de Noel : « Sur cet endroit magique qu'est Twitter. Là où vous verrez des choses que vous n'avez jamais demandé à voir. »

Ces choses que nous n'avons jamais demandé à voir, Cody et Noel en ont fait leur spécialité depuis. Et ils sont des millions à regarder chaque semaine le fruit de leurs chasses aux trésors du web les plus drôles, les plus discutables et les plus débiles.

Ingénieurs informaticiens de formation, les deux gars s'étaient déjà fait une trâlée d'admirateurs grâce à leurs vidéos sur feu l'application Vine. Mais c'est grâce à leur série YouTube, intitulée That's Cringe, que leur renommée a explosé. En mai, le magazine Forbes a même nommé Cody Ko « le youtubeur le plus intéressant au monde ».

Mais, attendez, qu'en est-il de son pote Noel ? Il aurait effectivement fallu lui accorder ce titre à égalité. Car c'est ensemble que ces types brillants brillent. Tant et si bien qu'il y a un an, ils ont lancé leur baladoémission Tiny Meat Gang, histoire de mettre encore plus de viande autour de l'os. Et de déconner davantage. Car si leurs vidéos durent une quinzaine de minutes, chaque extrait de TMG s'étend sur plus d'une heure.

C'est du reste un épisode de cette balado qu'ils enregistrent ce soir devant public au festival Just For Laughs.