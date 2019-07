Juste pour rire: Anne-Élisabeth Bossé frappe dans le mille

En début de spectacle, le pétillant Alexandre Forest a succédé à Dominic Paquet. Pour son premier gala, portant de clinquantes boucles d'oreilles et un collier assorti, il s'est lancé directement dans le vif du sujet : son look, qui « [le] fait douter de l'orientation sexuelle des filles [qu'il] fréquente ». Puis, il s'est penché sur le problème des internautes agressifs sur les réseaux sociaux, en prenant l'exemple d'une de ses publications contre la transphobie, qui s'est attiré d'ignobles commentaires. Après Philippe Laprise, Sébastien Dubé s'est joint à Anne-Élisabeth Bossé pour un sketch aussi étrange que divertissant. Le parfait clou du spectacle. C'est ce qui est bien de ces Soirées Carte Blanche : les invités des animateurs (qui ont été très bien choisis hier) apportent une grande variété de styles humoristiques. Parfois ça rit plus d'un côté de la salle que de l'autre, mais tous y trouvent leur compte.

Le verdict

En bref : une réussite. L'ambiance était bonne, les invités ont tous été salués par des applaudissements nourris et mérités. Et, le plus important, les éclats de rire n'ont pas manqué. Ça riait quand Julien Chidiac a énuméré pendant d'interminables (mais amusantes) minutes les points communs entre le soleil et les choses de la vie (la CAQ, la calvitie, Giovanni Apollo). Ça riait quand Guillaume Pineault a parlé d'examen utérin. Ça riait quand Anne-Élisabeth Bossé et Sébastien Dubé ont fait semblant d'être un couple d'ex qui se désirent encore. Quant à l'actrice-animatrice et maintenant humoriste, elle a été surprenante et franchement très drôle. On souhaite plus d'humour dans la carrière bien remplie d'Anne-Élisabeth Bossé. Ça lui sied bien.