 Le Gala des retraités: jamais trop tard pour faire rire 

Oui, Marcel est parent avec l'auteur-compositeur-interprète Luc De Larochellière. C'est son oncle. Mais il n'a jamais été du genre à aller voir des spectacles. Ce policier à la retraite est toutefois amateur de blagues et d'histoires un peu salaces. « Quand on se rencontrait le matin avant de commencer à travailler, on se racontait des jokes. Donc, j'en ai accumulé quelques-unes en 32 ans, nous dit-il. Au bingo, ici, j'en ai raconté une ou deux. Il y a quelqu'un qui m'a encouragé à donner mon nom. Je l'ai fait. Je me suis dit : "Si je me plante, je me planterai, coudonc, c'est pas si pire que ça." Pour moi, c'est un défi et une expérience. Mes histoires, ce sont des blagues. J'en ai écrit trois autres ce matin. »

Cécile Carbonneau