 Zoofest : Thomas Leblanc, rassembleur de solitudes 

En plus de l'hommage queer rendu à Éric Lapointe, Thomas Leblanc s'attaque avec humour (et amour) à un autre monstre sacré de la musique québécoise dans son spectacle Sainte Céline, « bien cuit » multidisciplinaire servi à nulle autre que Céline Dion.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale La Presse La Presse Francophone et anglophile, humoriste et journaliste, underground et mainstream, Thomas Leblanc refuse d'être enfermé dans une petite case. Passant d'un public à l'autre avec une aisance déconcertante, il animera durant le prochain mois un spectacle bilingue, un « bien cuit » à Céline Dion et un hommage queer à Éric Lapointe !

Après des années à travailler comme journaliste et recherchiste pour les émissions de Christiane Charette, Thomas Leblanc s'est lancé dans l'humour. « J'avais envie de monter des shows qui ressemblent à ma vie queer, bilingue et montréalaise », explique le trentenaire. Le fait de s'identifier comme un humoriste queer est une évidence pour celui qui a fait son coming out à 14 ans et n'a jamais été victime d'intimidation. Son aisance par rapport à son orientation sexuelle l'aide d'ailleurs à parler librement de certains sujets comme l'homosexualité, les catégories sur les applications de rencontres queer (loutre, ours, twink, jock) et le sexe anal à un public diversifié. « J'aime shaker les gars hétéros dans leur straightness ! » Considérant que le milieu de l'humour francophone est encore très blanc, masculin et hétérosexuel, Thomas Leblanc sait qu'il détonne.

« Dans les clubs de stand-up, dès qu'il y a une fille ou une personne queer qui monte sur scène, en prenant l'angle juste à côté, les gens écoutent, car ils sont peu habitués à entendre ça. » - Thomas Leblanc

Toutefois, loin de lui l'envie de brusquer les spectateurs du début à la fin. « Je gosse des zones plus sombres comme la santé mentale, le désir, nos angoisses personnelles et collectives, mais j'aime qu'on se rende quelque part de le fun. Je suis un rassembleur. » Entre Éric et Céline On se demande quand même comment il a créé des rapprochements entre Éric Lapointe et l'univers queer. « Au-delà de son amour pour le cuir, Éric assume son rapport à la marginalité, à la vie de nuit et de bars. Il est très sensible et décomplexé face aux relations amoureuses. Il veut aimer et s'engager, même si ça ne fonctionne jamais, ce qui me fait beaucoup penser aux amours gaies en 2019. » Dans le spectacle Petit Cuir, dont la dernière représentation a lieu aujourd'hui, l'humoriste s'amuse à détourner des chansons comme Les Boys, Tendre fesse et Terre promise, qui parle d'exil et de personnes qui quittent l'endroit d'où elles viennent pour vivre à Montréal, comme de nombreux membres de la communauté LGBTQ+. Aux côtés du drag king Rock Bière, de la drag queen Mona de Grenoble et du musicien Guillaume Mansour, Thomas Leblanc ridiculisera - avec amour - le célèbre rockeur.

« Au début, on est dans le "what the fuck", mais plus on creuse, plus on le trouve touchant. Au fond, au Québec, il n'y a pas tant de personnalités plus grandes que nature comme Éric. » - Thomas Leblanc