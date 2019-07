 Grand Montréal comique: rire en toute tranquillité 

Patrick Groulx a emprunté le même chemin que les festivaliers et se prêtait au jeu des égoportraits avec sourire. Rosalie Vaillancourt aussi, elle qui a visiblement beaucoup de succès chez les adolescentes.

C'était la première fois qu'un spectacle d'humour était présenté dans ce lieu, qui accueille normalement des artistes de la chanson. C'était aussi une première pour le Grand Montréal comique, qui n'offre normalement qu'une programmation en salle et payante.

« On voulait que l'évènement soit accessible pour tous. On sait que les organisateurs veulent offrir des spectacles en salle et payants, mais on voulait aussi permettre à monsieur et madame Tout-le-Monde de venir applaudir des artistes reconnus et émergents », a mentionné le maire Marc-André Plante, visiblement très heureux.

Défilé d'humoristes

L'animateur de la soirée, Jérémy Demay, a brisé la glace en improvisant, un art qu'il maîtrise très bien. À une femme venue de Sept-Îles, il a lancé : « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es venue profiter de l'été, parce que c'est l'hiver chez vous ? » Jusqu'à la fin de la soirée, ses interventions ont trouvé leur public.

Après un passage bien ennuyant d'Alex Roy, Rosalie Vaillancourt a osé un numéro sur sa sexualité, qui aurait pu créer malaise sur malaise chez les 5000 personnes réunies, dont des familles. Au contraire, ce fut l'un des moments où les rires ont été les plus forts, avec le passage réussi de Martin Petit.

Muni de sa guitare et avec sa voix unique, Phil Roy a aussi particulièrement plu. Mais même s'il chantait avec ardeur et volonté, il n'a pas réussi à réveiller une dame qui dormait confortablement, enveloppée d'une immense couverte, tout près de la scène. Ce moment musical a été suivi d'un autre, plus précisément le classique Bonjour la police, interprété par Bruno Landry et Yves P. Pelletier, vêtus en gardiens de la paix pour l'occasion. Le duo de RBO a poursuivi avec une série de gags sur tous les sujets, dont la fuite chez Desjardins, les chiens dangereux, le port du poil (clin d'oeil au port du voile) et le cannabis.

Résumé du festival

L'un des aspects fort intéressants du Grand Montréal comique est qu'il a offert, du 22 juin à hier soir, une programmation dans diverses villes, dont Montréal, Longueuil, Châteauguay, Saint-Eustache, Bois-des-Filion et Terrebonne. Les adeptes d'humour ne sont donc pas obligés de se rendre à Montréal pour rire un bon coup.