 Du rire aux larmes avec Margaret Trudeau à Just For Laughs 

En 2010, Margaret Trudeau s'est racontée sans filtre dans son autobiographie En libre équilibre pour mieux sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale dont elle a elle-même souffert. L'ex-« première dame » du Canada a choisi de transposer l'expérience sur scène et présentera, dans le cadre de Just For Laughs en juillet, son spectacle Certain Woman of an Age.

C'est sur l'air de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett que Margaret Trudeau a fait son entrée sur scène lors de la conférence de presse organisée hier par Just For Laughs. Jeans délavés, petite veste rose fleurie et chaussures sport argentées scintillantes, l'ex-première dame n'est pas passée inaperçue.

À 70 ans, Margaret Trudeau a eu la chance de roder il y a quelques semaines son spectacle Certain Woman of an Age au mythique théâtre Second City de Chicago, où la crème des humoristes américains a passé avant elle. Malgré une programmation déjà bien tassée, Bruce Hills, président de Just For Laughs, n'a pu résister à l'envie d'inviter Margaret Trudeau à participer à son festival après l'avoir vue sur scène.

« Margaret est une vraie Montréalaise et son spectacle est aussi véridique que drôle. C'est un dosage parfait entre l'humour et les choses plus difficiles qui lui sont arrivées dans sa vie. Ses problèmes de santé mentale sont abordés de front, ce qui est une bonne chose, car les gens ont besoin d'entendre comment elle a pu s'en sortir et comprendre la manière dont elle a géré tout cela. »

« Son sens de l'humour et du timing m'a beaucoup surpris, tout comme son humilité et son honnêteté. »

Charmé par la prestation de Margaret Trudeau, tout comme la critique et ses proches venus l'encourager ce soir-là, le grand manitou de Just For Laughs ajoute ainsi l'ex-première dame, devenue une des plus grandes ambassadrices de la santé mentale, pour trois soirs au Gesù. C'est avant tout pour la cause que Margaret Trudeau a choisi de raconter sa vie, sans tabous, au public.

« J'ai bien dû faire plus de 500 discours en tant qu'ambassadrice de la santé mentale au cours des 13 dernières années. Je monte sur scène régulièrement aux États-Unis comme à travers le pays pour partager avec coeur mes expériences. J'ai une grande amie, Diane Alexander, qui est propriétaire avec son mari de Second City. Elle connaît mon humour et m'a dit qu'elle aimerait beaucoup présenter mon histoire sur scène », se souvient Margaret Trudeau. « J'ai désormais une metteuse en scène, une productrice et une auteure, une équipe de femmes fabuleuses. C'est ma plus belle expérience de travail. Presque toute ma vie, je me suis battue seule. Je fais partie d'une équipe pour la première fois de ma vie », ajoute-t-elle.

Déstigmatiser les problèmes de santé mentale