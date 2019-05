Guillaume Wagner, le repenti

Juvénile. Provocateur. Gratuit. Voici les adjectifs utilisés par Guillaume Wagner pour décrire Cinglant, son tout premier spectacle. Treize ans après cette expérience humoristique initiale, il pose un regard amusé sur son personnage de scène de l'époque. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer ?

« J'ai encore en moi ce petit côté punk un peu sale qui fait un fuck you et crache dans la lentille. Mais je regarde mon premier spectacle et je trouve ça quasiment cute. Je fais presque une crise de bacon sur scène, je suis surexcité de pouvoir dire ce que je veux sans qu'il y ait de conséquences. Mais finalement, il y en a eu beaucoup ! », s'exclame Guillaume Wagner, qui, avec les années, a compris qu'il devait choisir ses combats, mais surtout ses cibles.

« Je regrette tout ce qui est arrivé avec Marie-Élaine Thibert. Je me disais qu'il fallait que les humoristes aient une liberté d'expression, mais, avec du recul, je me rends compte qu'il y a des conséquences. Sauf quand on tombe dans les poursuites judiciaires ; ça, c'est inacceptable. Mais ça serait quand même cool qu'un jour un humoriste se plaigne de ne pas pouvoir dire ce qu'il veut parce qu'il s'en est pris à une multinationale. Actuellement, on est plus dans "on peut même plus rire des races". Oui, tu peux, mais bienvenue en 2019 : les gens vont te répondre sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression est valable des deux bords », estime l'humoriste.

« Un spectacle d'humour, c'est une relation de confiance avec le public. Yvon Deschamps, les gens l'aimaient pour mourir alors qu'il repoussait les limites. Moi, il y a des affaires où le public ne me fait pas 100 % confiance. C'est un pacte avec les spectateurs qui délimitent ton carré de sable. Je dois naviguer à travers ça. »

À 35 ans, Guillaume Wagner pense même qu'il a pu flirter, à ses débuts, avec des valeurs qu'il ne considère pas du tout comme les siennes. « Il y avait un peu d'angry white male dans mon humour, quelque chose d'un peu fâché, de manière égocentrique. Quand j'étais jeune, je me sentais un peu incompris. Avec les années, j'ai appris à canaliser tout ça. Des gens viennent me voir aujourd'hui pour me dire qu'ils me préféraient à mon premier spectacle. Ça me dérange parce qu'ils aimaient certains préjugés, parfois machos, que j'avais », confie-t-il.

Le showbiz et ses monstres

Alors qu'il gagnait rapidement en popularité et connaissait un certain succès auprès des femmes, l'humoriste a senti qu'il était sur le point de déraper. Il entretient depuis un rapport trouble avec la célébrité et le showbiz et n'hésite pas à le dénoncer dans son nouveau spectacle.

« Ça te monte à la tête assez rapidement. Je ne voulais pas devenir comme les gens que je méprise. J'ai eu des mois de déprime. Je ne me reconnaissais plus. C'est pour ça que je suis aussi critique du show-business, car j'en ai peur. Donnez du pouvoir à n'importe qui, ça va mal virer ! Tous les pires démons que tu as en toi ressortent. »

L'humoriste estime d'ailleurs que le mouvement #moiaussi qui a déferlé sur le Québec à l'automne 2017 dans la foulée des affaires Salvail et Rozon en est la manifestation la plus flagrante. « Il y a des monstres dans le show-business. Pas seulement dans des cas d'agressions sexuelles, mais aussi dans la manière de traiter d'autres êtres humains », dit-il.

Son indignation face aux affaires Salvail et Rozon en octobre 2017 a été telle qu'il a décidé de prendre les choses en main sur ses réseaux sociaux. Un choix qu'il regrette amèrement avec le recul.

« Sur le moment, je voyais des choses circuler, mais il ne se passait rien. J'étais convaincu que le silence des gens avait été acheté et j'ai publié un message sur Facebook et Twitter. Mais ça ne m'appartenait pas, tout ça », se souvient l'humoriste.