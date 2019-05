Juste pour rire courtise l'âge d'or

Stéphanie Vallet

Juste pour rire poursuit sa quête de diversifier son public et courtisera pour la première fois l'été prochain l'âge d'or grâce à un forfait sur mesure baptisé Juste pour séniors. Une initiative de Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, qui, lors d'un voyage en France, a réalisé que le marché des 65 ans et plus lui filait entre les doigts. « Je suis allé à Cannes dans un gros festival de jeux. L'organisateur m'a amené voir le tournoi de bridge. En ouvrant la porte, j'ai vu 1200 personnes de 60 à 85 ans qui jouaient aux cartes dans un silence absolu. Ils étaient venus de toute l'Europe, pour quatre jours, spécialement pour l'évènement. Je me suis dit que j'oubliais clairement un marché. » À son retour au Québec, Patrick Rozon a décidé d'offrir aux séniors des activités spécialement conçues pour eux dans le cadre du Mondial sénior (section du Mondial des jeux), en 2017, dont le Gala des retraités. En partenariat avec l'École nationale de l'humour (ENH), Patrick Rozon est ainsi parti à la recherche d'apprentis humoristes dans des résidences du Québec. « On leur a fait passer des auditions pour choisir 10 participants qui avaient des histoires à conter. Ça a tellement marché fort que j'ai voulu retenter l'expérience au festival Juste pour rire, cette fois dans la salle Ludger-Duvernay du Monument-National. Ils se font coacher par l'ENH et présentent un gros show. C'est beau à voir ! », lance le grand manitou du festival. De l'âgisme ?

Agrandir C'est à la suite d'un voyage en France lors duquel il a assisté à un tournoi de bridge que Patrick Rozon a eu l'idée de créer des événements destinés aux aînés. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

En proposant ainsi une sélection de spectacles aux 65 ans et plus, le festival n'a-t-il pas peur de se faire accuser de faire de l'âgisme ? « Juste pour séniors s'inscrit dans la lignée de la segmentation des différentes niches que je veux toucher pendant le festival. L'idée est d'identifier ce qui fait triper les 65 ans et plus. Il y a des shows d'artistes qu'ils connaissent bien, comme Michel Barrette ou Lemire-Verville. Ce sont des monuments de l'humour. Je rajoute un petit bonbon pour les séniors en leur permettant de rencontrer les humoristes après le spectacle et de bénéficier d'un lounge spécialement pour eux. Je crée une expérience. Ils ont même une zone extérieure spécialement pour eux pour les shows dehors », explique Patrick Rozon. « C'est un premier pas pour célébrer ce groupe d'âge, mais surtout son côté épicurien. » Un forfait, pas une étiquette Alors que beaucoup d'humoristes ne désirent pas être étiquetés comme s'adressant à un groupe d'âge en particulier, Michel Barrette, Daniel Lemire et Pierre Verville ne semblent pas se soucier de se retrouver dans la programmation de Juste pour séniors.

Agrandir Le spectacle de Michel Barrette fait partie de ceux offerts dans le forfait Juste pour séniors. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE