La distribution surprenante de Mamma Mia!

Avec Mamma Mia !, le metteur en scène Serge Postigo signe sa quatrième comédie musicale pour Juste pour rire. Alors que la distribution du spectacle est dévoilée ce matin, La Presse a rencontré la troupe en répétitions à un mois de la première au Théâtre St-Denis.

Heureusement que Joëlle Lanctôt a fait à sa tête ! Car si l'interprète de Mary Poppins avait écouté Serge Postigo, elle n'aurait jamais passé les auditions de Mamma Mia !. Ni décroché le rôle principal de Donna, la mère d'une famille monoparentale qui organise le mariage de sa fille dans son auberge paradisiaque en Grèce. « Je lui ai dit : "Viens si tu veux, Joëlle. Malheureusement, tu as l'âge qu'il ne faut PAS pour Mamma Mia !, raconte Postigo. J'ai besoin d'actrices de 20 ans et de 45 ans ; pas de 33 ans." Or, quand je l'ai vue en audition, c'était une évidence que ce personnage est fait pour elle. » Depuis qu'il dirige les productions estivales de Juste pour rire, Serge Postigo se « condamne à passer des auditions ». Durant près de quatre mois, il a appelé près de 900 personnes en audition pour Mamma Mia !. Il a vu et revu des centaines d'interprètes avant de faire son choix définitif, en décembre dernier. Postigo insiste pour construire sa distribution « au mérite et non à la notoriété ». Même si, en général, les producteurs préfèrent les têtes d'affiche. « Chaque fois, à la fin des auditions, mes certitudes sont anéanties », dit-il.

Une première fois sur scène Le rôle de Sophie, la fille de Donna, sera défendu par Romane Denis (Charlotte a du fun, Subito texto). L'actrice de 21 ans partage la scène avec, entre autres, Guillaume Borys, qui joue son fiancé.

« Je ne la connaissais pas du tout, confie le metteur en scène. Or, si je m'étais basé uniquement sur son CV [Romane n'a pas de formation en théâtre ni d'expérience de scène], je ne l'aurais jamais prise, explique Postigo. Or, en audition, j'ai réalisé qu'elle était parfaite pour le rôle. « Romane a l'air tellement plus jeune que son âge. Mais lorsque j'ai chanté avec elle pour la première fois, la complicité mère-fille sautait aux yeux ! », ajoute Joëlle Lanctôt, qui se spécialise dans les comédies musicales, après Grease, Footloose et Mary Poppins. De Dave St-Pierre à Mamma Mia! Sur papier, Hubert Proulx n'aurait jamais lui non plus fait partie de Mamma Mia !. Proulx va jouer Bill, l'un des pères potentiels de Sophie (les deux autres sont Eloi Archambaudoin et Frayne McCarthy).

Le comédien, qu'on voit à la télévision dans Unité 9 et District 31, est un interprète de théâtre et de danse contemporaine (Suie de Dave St-Pierre). On l'imagine plus dans un drame intense que dans une comédie musicale estivale et festive. S'il collabore pour la première fois à une production de Juste pour rire, c'est grâce aux auditions : « Mon agent a tellement insisté pour que je passe une audition avec Serge. Jusqu'à la dernière minute, je ne voulais pas y aller », confie le comédien qui est ravi de son expérience. En plus de la mise en scène, Serge Postigo signe l'adaptation québécoise et la traduction du livret de Mamma Mia !. Steve Bolton signe les chorégraphies, tandis qu'Estelle Esse est à la direction musicale. Cela représente un gros défi puisqu'il y a des choeurs durant presque tout le spectacle. « Comme tout le monde connaît très bien les chansons, il faut faire en sorte que le public les redécouvre dans un tout autre angle », explique Postigo.

