Il y a longtemps que Québecor souhaitait compléter son écosystème par une radio sur bande FM. C’est maintenant fait ! En offrant le contenu de sa webradio QUB à la fréquence 99,5 Montréal, propriété de Leclerc Communication, l’empire secoue les ondes montréalaises.

Car la question qu’on doit se poser est : les voix du 99,5 Montréal (Mario Dumont, Benoit Dutrizac, Richard Martineau, Sophie Durocher, Isabelle Maréchal, Mathieu Bock-Côté, etc.) auront-elles un gros impact sur les autres radios parlées de Montréal — le 98,5 et ICI Première —, qui détiennent le « monopole » de l’opinion et de la parole, au dire de leurs nouveaux adversaires ?

Chose certaine, Leclerc Communication et Québecor veulent frapper un grand coup. Lundi, lors de la conférence de presse, deux indices ont permis de voir qu’on prend les grands moyens pour s’imposer. D’abord, la nouvelle appellation : 99,5 Montréal, qui remplace celle de WKND. On est à un chiffre de la station vedette de Cogeco, le 98,5.

Et puis le jour qu’on a choisi pour faire cette annonce. Comme par hasard, c’est tombé sur la rentrée du 98,5 et l’arrivée en ondes du successeur de Paul Arcand, Patrick Lagacé (ce dernier a mis le bateau à l’eau dans ce tumulte en demeurant imperturbable). Et comme par hasard, une fuite a permis au Journal de Montréal de faire sa manchette principale avec cette nouvelle lundi matin.

Bref, ça joue dur. Et ça va jouer encore plus dur. Je le sens.

Est-ce que cette radio va réellement ébranler ses concurrentes ? La question est complexe. Tout est lié au prisme d’idées que forment ces trois radios parlées. Centre gauche pour ICI Première, centre nuancé pour le 98,5 et centre droit pour le 99,5 Montréal ? Peut-on résumer les choses si sommairement ? Benoit Dutrizac, qui ne croit pas à ces étiquettes, n’a pas caché son exaspération à ce sujet lors de la conférence de presse. Je crois personnellement que, dans les trois cas, les animateurs et les chroniqueurs peuvent avoir des idées assez campées sur certains sujets, mais peuvent aussi faire preuve de nuance pour d’autres.

On se souvient de l’échec qu’a connu Radio X à Montréal. C’est vrai, sauf que c’était en 2014. Depuis, les réseaux sociaux ont gagné en influence sur les débats d’idées. Des voix n’hésitent plus à s’élever. Elles cherchent des références, une gémellité. C’est cet aspect qui pourrait jouer en faveur du 99,5 Montréal.

Une chose m’a surpris lundi matin lors de la conférence de presse : aucun dirigeant de Québecor n’était à la table. Derrière celle-ci, il y avait Nicolas Leclerc, vice-président de Leclerc Communication, Benoit Simard, directeur du 99,5 Montréal, Mario Dumont et Benoit Dutrizac. Mathieu Turbide, vice-président des contenus numériques de Québecor et vice-président de NumériQ, était en retrait, mais il a librement répondu aux questions des journalistes après la conférence.

Ça m’a donné l’impression qu’on tente d’envoyer le message que QUB Radio n’est que le fournisseur de contenu, et non pas le diffuseur qu’il aurait souhaité être depuis des années. Cela dit, QUB va quand même revoir la nature de ses émissions qui, depuis 2018, sont conçues pour être écoutées en balado. Or, des émissions du matin ou du retour à la maison, lorsqu’elles sont offertes sur une bande FM, doivent tenir compte des besoins d’un plus large auditoire. Celui-ci veut savoir le temps qu’il fera, l’état de la circulation et les nouvelles fraîches du jour. Les émissions auront donc un côté plus « en direct » et seront moins intemporelles.

On en est aussi à revoir les équipes de chacune des émissions. À ce sujet, Le Journal de Montréal évoquait les noms de Pierre-Yves McSween et MC Gilles, deux anciens du 98,5. Ces derniers n’étaient pas présents à la conférence de presse. Nicolas Leclerc a toutefois dit que des « discussions » avaient lieu et que des annonces se feraient au cours des prochains jours.

On le sait, chez Québecor, on aime mettre en valeur les médias et les têtes d’affiche de l’entreprise. Est-ce que les émissions qui seront diffusées au 99,5 oseront sortir de l’écosystème ? J’espère que oui. On s’attend à cela d’émissions de radio accessibles à tous.

Malgré l’horaire complètement fou d’un morning man, Mario Dumont me disait qu’il va continuer d’animer son émission quotidienne, de 10 h à 12 h, sur les ondes de LCN. Il va ensuite écrire des chroniques pour Le Journal de Montréal. Cet homme (devenu grand-père cet été) est une véritable machine.

QUB Radio n’était pas soumis aux sondages Numéris qui, quatre fois par année, donnent un portrait précis des habitudes d’écoute des auditeurs. Mais vu leur présence sur la bande FM, on saura maintenant si les animateurs de QUB sont très écoutés ou pas. Il ne fait aucun doute que les sondages de cette rentrée d’automne, publiés en décembre, seront très attendus.

En terminant, j’ai une pensée pour ceux qui ont perdu leur emploi à WKND Montréal : Patrick Langlois, Pascal Morissette, Alexandre Barrette, Étienne Boulay, Maripier Morin et plusieurs autres. Ils ont accepté cette mauvaise nouvelle sans faire d’esclandre et avec beaucoup d’élégance sur les réseaux sociaux.

J’ai aussi une pensée pour Paul Arcand. Je crois sincèrement que son départ a à voir avec ce bouleversement. Durant son règne, personne n’aurait osé l’affronter de la sorte. Maintenant qu’il n’est plus là, la couronne éveille les esprits. Et les ambitions.