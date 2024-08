Il y a des domaines où je suis particulièrement inculte, et les comédies musicales en font partie. Ce n’est pas mon rayon, ce qui explique pourquoi je n’avais jamais vu Starmania de ma vie.

Entendu, oui. Mais pas vu. Donc compris dans son ensemble.

Il y a des monuments culturels comme ça, dans le paysage depuis tellement longtemps qu’on finit par croire qu’on aura toute la vie pour les découvrir, quand on n’a pas la fausse impression de les connaître parce qu’on a grandi avec eux, et plus souvent à côté d’eux. Avec cette excuse que toute nouvelle incarnation ne pourra pardonner d’avoir raté la première.

Ça m’est arrivé avec la pièce Broue, que j’ai finalement vue à minuit moins une, avec les comédiens de la première heure (Marcel Gauthier, Marc Messier et le regretté Michel Côté), lors de l’avant-dernière en 2017… après 38 ans de représentations.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La pièce Broue avec la distribution originale : Marcel Gauthier, Marc Messier et Michel Côté

Vous ne pouvez imaginer à quel point, près de quatre décennies plus tard, c’était rodé au quart de tour. Une leçon magistrale de burlesque et de slapstick qui m’avait fait décrocher la mâchoire.

Je n’étais qu’une enfant lorsque Starmania a été créé en 1979 — la même année que Broue, d’ailleurs. Je n’ai donc pu voir la version originale, mais je n’ai pas vu non plus les versions qui ont suivi, ce qui ne m’a pas empêchée de connaître par cœur toutes les chansons à succès de cet opéra rock, qui n’ont jamais cessé de jouer à la radio.

Au fil du temps s’est construite dans ma tête une version fantasmée de Starmania, avec pêle-mêle les voix de Nanette Workman, Claude Dubois, Diane Dufresne, Fabienne Thibeault, France Gall, Martine St-Clair, Luce Dufault ou Patsy Gallant. Le tout dans un imaginaire visuel resté figé dans les années 1980, tout près de Pied de poule.

Si vous m’aviez demandé le déroulement de l’histoire de Starmania, j’aurais été bien en peine de vous répondre, un peu comme certains mélomanes de la génération Spotify sont incapables de dire à quel album mythique appartient une chanson célèbre qu’ils adorent.

Bref, il était temps que j’arrive en ville (selon le tube qui ouvre le spectacle) et je n’aurais pu rêver mieux que la vision du Français Thomas Jolly, pour cette nouvelle mouture de Starmania, qui a connu un immense succès en Europe, enfin présentée au Québec.

De plus, lors de la première à la Place Bell de Laval mercredi, Luc Plamondon, 82 ans, était présent, et a reçu une chaleureuse ovation, ce qui ajoutait à l’émotion.

PHOTO PATRICK BEAUDRY, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Luc Plamondon devant le public lors de la première à Laval de Starmania, mercredi soir

Car c’est une montagne d’émotions que le public a vécue lors de cette première, en replaçant quelques morceaux dans leur contexte.

Pour les détails de ce spectacle, lisez la belle critique de mon collègue Luc Boulanger.

De mon côté, je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi poignant et spectaculaire, d’aussi actuel et si peu nostalgique, dans un tel respect des origines de l’œuvre. Thomas Jolly, l’homme derrière cette cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris qui fera date, semble être un maître de la référence, du clin d’œil et de l’hommage, le tout enrobé d’une scénographie à couper le souffle.

Dans une entrevue à TV5 Monde, il a expliqué ceci : « À l’époque, c’était une dystopie, dans le futur, et puis cette dystopie aujourd’hui, c’est notre réalité. La réalité a même rattrapé la fiction. C’est assez stupéfiant de voir comment Luc Plamondon a fait comme un voyage dans le temps, qu’il aurait capté notre futur et l’aurait ramené à la fin des années 1970 pour le raconter. »

PHOTO ANTHONY DORFMANN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Tableau musical de l’opéra rock Starmania

Je suis un peu gênée de le dire, mais je n’avais jamais réfléchi au titre même de cet opéra rock : Starmania. Cette obsession de la célébrité tandis que le monde s’écroule, annonciatrice de la téléréalité et de la politique-spectacle, de l’affrontement entre les magnats mégalomanes et les résistants qui veulent préserver l’humain dans l’humanité ; le souci écologique et les mégapoles ; la diversité des genres en même temps qu’une réduction extrême dans l’individualisme et l’uniformité — il n’y aura plus d’étrangers, on sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis, n’est-ce pas… Les lectures sont infinies.

Et Thomas Jolly ne se prive de rien et ne déforme rien, faisant résonner l’histoire récente du XXIe siècle avec les éclairs de génie des créateurs, Luc Plamondon et Michel Berger, car il a remonté jusqu’à la source, aux archives de 1979, ramenant à la surface des trames oubliées et des classiques que j’avais l’impression d’entendre pour la première fois.

Ma bonne amie Marie-Christine Blais, journaliste culturelle à l’expérience encyclopédique, celle qui m’a déniché les billets, a vu à peu près toutes les versions de Starmania. Selon elle, « celle-ci est la seule qui souligne réellement la portée dramatique de cette œuvre. Elle a souvent été montée comme une suite de succès populaires. Thomas Jolly l’a montée comme une comédie musicale où théâtre, musique et danse s’appuient sans avoir peur de la violence du propos. C’était magnifique et courageux. Et la prescience de Plamondon, seigneur… »

Ces monuments que sont Broue, Starmania ou Les belles-sœurs (dont l’adaptation cinématographique de la comédie musicale cartonne cet été en salle) ont besoin, comme tous les monuments, d’être dépoussiérés et revisités.

Au fond, les grandes œuvres sont celles où les lectures sont toujours possibles. Ce sont des repères dans un monde déroutant qui semble déraper droit dans un mur, des phares qui nous font bifurquer peut-être juste à temps, pour éviter les accidents.

Que vous ayez vu toutes les versions de Starmania ou aucune, ne ratez pas celle-ci, si vous le pouvez.

L’urgence du message et la beauté de l’œuvre sont toujours là, intactes, 45 ans plus tard.