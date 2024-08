Depuis sa création, l’émission La fureur a toujours commencé sur la voix d’un annonceur qui gonfle à bloc les deux équipes adverses composées de gars et de filles. Mais lors de l’édition spéciale du 7 décembre prochain, ce concept pourrait bien disparaître.

C’est en tout cas la réflexion qu’a depuis quelques mois l’animatrice, Véronique Cloutier. « C’est une idée que j’ai lancée à mon équipe avant les vacances, en mai. Rien n’est fixé pour le moment. Mais bon, je m’interroge sur le sexisme de tout ça. »

Quand elle a cessé l’animation de La fureur, en 2003, Véronique Cloutier avait un bébé de 3 mois. L’expérience avec ses trois enfants l’a ensuite façonnée.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Véronique Cloutier, en 2020, alors qu’elle animait La fureur

On dirait que je ne le sens plus de la même façon, d’aller à la télé dire que les gars sont meilleurs que les filles, ou le contraire. Je trouve cela dépassé comme idée. Véronique Cloutier, animatrice

Même son de cloche du côté de Louis Morissette, producteur de l’émission. « Cette idée de camper ça dans un concept gars-filles, ça fait un peu old school. Il y a un côté 1990. Je n’ai pas envie de ramener quelque chose sans le revoir ou le revamper. Je ne veux pas faire de la vieille télé en 2024. »

Véronique Cloutier souhaite que cette orientation, si jamais elle se fait, soit bien comprise du public. « On tente d’élever nos enfants en dehors de certains stéréotypes. On leur dit que peu importe ce qu’ils sont, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est ça qu’il faut retenir. »

L’animatrice a eu l’occasion de discuter de ce sujet cet été avec des amis. « Quand on a annoncé cette émission spéciale, des gens m’ont tout de suite posé la question : allez-vous encore faire les gars contre les filles ? Qu’on soit pour ou contre, on sent que l’air du temps a changé. »

Dans un premier temps, on m’a confié (de source sûre) que cette demande est venue de la direction de Radio-Canada, ce qui serait tout à fait logique. La société d’État s’est dotée d’une forte politique d’inclusion et de diversité au cours des dernières années.

Louis Morissette m’assure que cette idée émane de lui et de son équipe. « Ce n’est pas du tout une pression du diffuseur. Ça faisait un peu vieillot, cette affaire-là. On a décidé de dépoussiérer. » Il ajoute que si la formule « gars contre filles » était maintenue, la direction de Radio-Canada ne s’y opposerait pas.

Du côté du diffuseur public, on me dit que « la production est toujours en réflexion quant à la formule de la prochaine édition spéciale de La fureur ». « Nous sommes ouverts à leurs propositions, m’a écrit Guylaine O’Farrell, première directrice, stratégie interne et externe. Nous pensons que le plaisir sera au rendez-vous, peu importe la formule retenue. »

L’annonce des capitaines des deux équipes sera faite sous peu. En octobre, on connaîtra les membres des deux équipes et les artistes invités. « Ce que je peux dire, c’est qu’il y aura des vétérans et qu’on va créer un mélange », dit Louis Morissette.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe des gars lors de l’émission spéciale de La fureur présentée en 2020

Quand j’ai appris qu’on songeait à retirer cette bataille entre les gars et les filles, ma première réaction a été de trouver qu’on en faisait trop. La fureur est un jeu destiné à amuser les téléspectateurs dans leur salon avec deux clans basés sur les sexes, un peu comme on le fait le samedi soir avec des amis en s’adonnant à un jeu de mime ou de devinettes.

Mais à une époque où les notions de diversité et d’identité changent complètement nos perspectives, est-ce encore pertinent de créer des catégories aussi tranchées ? Je ne le crois pas.

Je sais que ceux qui trouvent que les transgenres, les pansexuels, les non-binaires, les bisexuels ou les fluides prennent trop de place dans la société risquent de déchirer leur chemise.

« Ce que j’anticipe, c’est que le débat dérape sur l’identité de genre, dit Véronique Cloutier. Ce n’est pas ça l’idée. C’est une question d’égalité des sexes. Sommes-nous encore à nous demander si les gars ou les filles sont mieux ? De toute façon, peu importe la décision que nous prendrons, c’est sûr que ça va faire jaser. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Louis Morissette discutant avec Véronique Cloutier dans les coulisses de l’émission spéciale de La fureur présentée en 2020

Louis Morissette, qui a déjà pris quelques « vents de face » au cours de sa carrière, s’attend également à ce que la décision qui sera prise divise le public. « C’est aussi ça 2024. D’un côté comme de l’autre, il faut que ça chiale. »

Ce débat rappelle celui de la création des catégories non genrées aux Gémeaux. Après une année de controverse, la direction est revenue à une formule genrée en ce qui a trait aux prix d’interprétation. L’excès de zèle des décideurs a été néfaste.

Dans le cas de La fureur, ce n’est pas tout à fait la même chose. Il s’agit d’un divertissement télévisuel qui n’a pas d’incidence sur un vote sérieux et qui ne repose sur aucune règle coulée dans le béton. Précisons qu’à l’origine, les droits de cette émission appartiennent à l’entreprise européenne Endemol et que Louis Morissette se sent tout à fait libre d’apporter ce changement.

La vraie question est : au fond, qu’est-ce que ça va changer que deux équipes mixtes s’affrontent ? Peu importe où vont se retrouver des joueurs comme Sébastien Benoit ou Élyse Marquis, ce qu’on veut, c’est qu’ils aient les bonnes réponses et qu’ils fassent gagner leur équipe.

En fait, la grande préoccupation de Louis Morissette en ce moment est de trouver un studio pour enregistrer cette émission qui, sans aucun doute, sera très regardée. Avec la disparition du fameux Studio 42, les nouveaux locaux de Radio-Canada ne peuvent pas accueillir une émission d’une telle ampleur. Voilà un souci non négligeable.