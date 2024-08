La couverture journalistique des Jeux olympiques est une discipline en soi. C’est pourquoi je veux commencer cette chronique en lançant plusieurs couronnes de laurier à mes collègues qui sont à Paris.

Notre équipe composée de trois journalistes (Simon Drouin, Nicholas Richard, Katherine Harvey-Pinard), d’un chroniqueur (Alexandre Pratt) et d’un photographe (Olivier Jean) fait un boulot d’enfer. Je n’ose imaginer le stress qu’éprouvent ces passionnés face à certains choix déchirants : devrais-je couvrir ça ou ça ? Et l’énergie qu’ils doivent déployer pour assurer ce marathon de deux semaines.

Ne lâchez pas, chers collègues, il vous reste cinq jours !

Pour Radio-Canada, les effectifs sont à un niveau franchement supérieur. On parle de 185 personnes à Paris et 250 à Montréal. Les attentes sont donc très élevées, notamment en ce qui a trait aux deux chefs d’antenne, Jacinthe Taillon et Martin Labrosse, qui tirent correctement leur épingle du jeu. On les sent moins figés qu’au début des Jeux.

Le concept de coanimation qu’ils proposent tous les soirs n’apporte toutefois pas grand-chose. Le tandem se retrouve la plupart du temps à faire des entrevues à deux avec des athlètes qui viennent de connaître une victoire ou de subir un revers.

Mener des entrevues à deux offre deux avenues : un côté décousu ou un plan d’entrevue qui se fait entendre. Dans leur cas, c’est le second choix qui domine.

Jean-Patrick Balleux (le matin) et Guillaume Dumas (l’après-midi) sont très solides. Leurs interventions sont livrées rondement. Il y a un bel équilibre entre chaleur et rigueur. Rien à redire au sujet de ces deux animateurs chevronnés.

La plateforme ICI Tou.tv permet de revoir à la carte certaines compétitions ou de regarder un match dans une version plus longue. La publicité précise que c’est gratuit. J’espère bien ! Ça aurait été le comble que ce matériel se retrouve dans la formule Extra.

Vous êtes nombreux à me parler des looks de certains présentateurs, notamment les deux chefs d’antenne. « Une styliste aurait été nécessaire », m’a dit un collègue cette semaine. Le hic, c’est qu’il y a des gens qui s’occupent justement de ça. Ils sont remerciés à l’écran.

Les choses se sont améliorées depuis quelques jours, mais disons qu’au début, nous étions plus en mode croisière qu’à des Jeux olympiques.

Parlant de look, je ne comprends absolument pas comment certaines personnes, voyant le costume officiel (version rouge et blanc) des athlètes canadiens, ont dit : « Que c’est beau ! Ça sera notre choix. » Je ne doute pas un instant qu’on ait d’abord voulu concevoir des vêtements adaptés aux besoins des athlètes, mais cet imprimé donne carrément la berlue. Pauvres caméramans…

Qualité du français

La couverture des Jeux olympiques rassemble des professionnels des communications et du monde des sports. Au sein de ce groupe hétéroclite, il arrive que certains aient du mal à manier la langue française.

Vous aurez remarqué que pour chaque discipline, on crée des duos. Une personne fait la description et l’autre, l’analyse. Les gens de la seconde catégorie sont souvent d’anciens athlètes. Loin de moi l’idée d’affirmer que les sportifs s’expriment tous mal. Mais disons que nos oreilles sont souvent écorchées depuis le début des Jeux de Paris.

Anglicismes, erreurs de syntaxe, mauvaises conjugaisons, phrases alambiquées, on a droit à tout.

Les « le monde sont » et les fameux « ça la » sont monnaie courante. On a parlé de « patrons très clairs » pour décrire la performance des Chinoises à la nage synchronisée. J’ai entendu « si on regarde cette vague, ça peut être une vague sérieuse cette vague-ci ».

Au moins, l’émotion est au rendez-vous ! Elle nous fait oublier ces écarts.

En mettre plein la vue

Ces Jeux olympiques sont une carte postale géante pour Paris. L’idée de créer divers lieux extérieurs dans la ville pour y tenir les compétitions va sans aucun doute faire école. L’un des buts des JO est de faire découvrir les grandes villes du monde. Les Français ont visiblement décidé d’en mettre plein la vue.

Les images qui sont retransmises dans les télés du monde entier sont les plus belles que j’ai vues durant des Jeux olympiques. Le sport est dans la ville. Il est parmi les gens. C’est ce que l’on voit et ressent en regardant la retransmission des compétitions.

Le site du volleyball de plage avec la tour Eiffel en toile de fond est d’une beauté à couper le souffle. Et que dire de la course de vélo de route qui avait lieu le week-end dernier. Le tronçon qui traversait Montmartre dans une ambiance survoltée était absolument magnifique. On voulait y être.

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS Les épreuves de cyclisme sur route passaient devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Ces JO sont aussi ceux de la nouveauté. Même si elles étaient déjà inscrites au programme des Jeux de Tokyo, en 2021, la planche à roulettes, le surf et l’escalade marquent ceux de Paris. Quant aux courses de BMX, elles sont époustouflantes.

J’ai très hâte de voir comment le breaking fera son entrée vendredi.

J’aime l’idée que ces nouvelles disciplines côtoient le lancer du marteau ou le saut à la perche. Le présent se marie au passé en conservant le fondement même des Jeux olympiques : le dépassement.

Car au-delà des fautes de français et des vêtements mal choisis, c’est ce qu’il faut retenir de cet évènement : des êtres humains qui veulent offrir le meilleur d’eux-mêmes, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la douleur, jusqu’à l’abandon de son corps. C’est ça qui est bouleversant.

Et aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de ces émotions.

Merci, chers et chères athlètes, de nous les offrir.